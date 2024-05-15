قصة شاب اختفى 26 عاما وظهر فجأة بسبب السحر.. أحداث حقيقية تحقق فيها النيابة

واقعة صادمة تفجرت في الجزائر بسبب السحر، حيث ظهر شاب بعد اختفاء دام لمدة 26 عامًا.

تعود القصة إلى حدث لا يصدق، فبدأت السلطات الجزائرية التحقيق في الواقعة بعد أن تم نشر منشور على موقع فيسبوك يتحدث عن اختفاء شاب يُدعى "عمر" منذ عام 1998.