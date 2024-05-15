وزير الرياضة: أتدخل لحل الأزمات فقط.. ووجود محمد صلاح يغير شكل المنتخب

قال وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي إن مراكز الشباب في مصر تضم جميع الأنشطة سواء فنية أو ثقافية أو اجتماعية ولا يقتصر الأمر على الرياضة فقط.

ونوّه وزير الشباب والرياضة خلال لقائه ببرنامج في المساء مع قصواء، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على قناة سي بي سي، إلى أن المنتخب الوطني لكرة القدم لديه امتحان قوي ما بين خوض التصفيات المؤهلة للمونديال وكأس الأمم الإفريقية 2025

وتابع وزير الرياضة، أن الوزارة تقوم بتوفير كل شيء للمنتخبات الوطنية لكرة القدم ونتابع بشكل دوري مع اتحاد الكرة.

ونفى وزير الرياضة ما يثار بشأن وجود أزمات متعلقة باللاعب محمد صلاح موضحًا أنه فخر لكل المصريين وسيتواجد بشكل طبيعي في معسكر المنتخب المقبل ، ووجوده يغير شكل المنتخب.

وأكد صبحي: "لا ندير الأندية أو الاتحادات في مصر ولكن نتدخل فقط لحل الأزمات وحفظ الاستقرار".

وبعث وزير الرياضة رسالة للجميع مؤكدًا أن مصلحة كل المنتخبات الوطنية في المقام الأول دائمًا.