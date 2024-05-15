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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

هل ينجو عصام صاصا من قضية حادث السير| زوجته تفجر مفاجأة.. ماذا قالت؟

عصام صاصا
عصام صاصا

قضية مطرب المهرجانات عصام صاصا لا تزال تتصدر تريند المواقع البحثية حتى اليوم، حيث وجهت له النيابة العامة تهمة القتل الخطأ بعد أن دهس شابًا بسيارته، وعليه خرج محامي المجني عليه معلنًا عن شروط أهل المتوفى لقبول الصلح مع الأول.

عصام صاصا 

قضية عصام صاصا

قال المستشار علي فايز محامي ضحية عصام صاصا خلال تصريحات صحفية له، إنه على استعداد لإقناع أهل المتوفى أحمد مفتاح بالتنازل عن القضية وقبول الصلح مقابل الدية الشرعية، وتقدر بـ 100 من الجمال أو 200 من البقر أو ألف درهم من الذهب.

هل يتم التعامل بالديّة في مصر؟

وفي هذا السياق تحدث المحامي هاني عبادة عن التعامل بالديّة الشرعية في مصر، موضحًا إن القتل الخطأ يجوز التصالح فيه لأنها جنحة، وكذلك قضايا الإهمال أو الإصابة الخطأ.

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وأضاف عبادة خلال تصريحات إعلامية له عبر قناة النهار، أن مسألة الديّة الشرعية أو المقابل للتنازل تكون بين الطرفين وهما أهل المجني عليه والمتهم، أي يمكن يتم التصالح والتنازل عن المحضر قانونًا، ثم يدفع المتهم الديّة الشرعية بينه وبين أهل المجني عليه.

وأكد المحامي بالنقض أنه يجوز التصالح بين الطرفين حتى لو صدر حكم ضد المتهم، متابعًا "وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات وغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة".

عصام صاصا 

زوجة عصام صاصا تكشف تفاصيل جديدة بشأن حادث التصادم

أعربت جهاد أحمد زوجة مطرب المهرجانات عصام صاصا، عن حزنها الشديد بعد الحادث الذي وقع قبل أيام، وأسفر عن وفاة شخص، لافتة إلى أن زوجها عصام صاصا كان قد انتهى من عمله، وكانت تسير وراءه على الطريق الدائرى في سيارة أخرى، متوجهين من أجل التحضيرات الخاصة بعقيقة طفلهما رحيم.

وأضافت جهاد خلال مقطع فيديو نشرته عبر خاصة الاستوري على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، أنه في تمام الساعة 5 فجرًا تفاجأ زوجها عصام صاصا بتناثر الزجاج في وجهه، وتوقف على الطريق وتوجه على الفور نحو الضحية، وحاول إنقاذه ولكنه توفي ولم يتمكن من إسعافه، واتصل بالشرطة والإسعاف وظل بجانبه حتى وصولهم، ووصل الضحية مستشفى الهرم في تمام الساعة 7 صباحا، مشددة على أن الرؤية في ذلك التوقيت تكون معتمة للغاية وخاصة على الطريق الدائري.

وتابعت زوجة عصام صاصا خلال مقطع الفيديو، أن مكان الواقعة لم يكن مُخصصًا لسير المشاه، وأن الضحية كان معرضًا للاصطدام بسيارة أخرى وكان يحاول تفادي نفسه، فاصطدم بسيارة زوجها عصام صاصا، لافتة إلى أن سيارة زوجها تهشمت من الناحية اليسرى، مشددة على أن ما حدث هو قضاء وقدر، ولا يمكن الاعتراض على أمر الله.

وأوضحت جهاد أحمد، أن زوجها عصام صاصا يسير بشكل يومي على نفس الطريق لتأدية عمله، ولا يدهس أحدا، نافية التهم التي يتلقاها زوجها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وأنها المرة الأولى التي يتعرض خلالها لحادث منذ بداية قيادته السيارة قبل نحو 4 سنوات ماضية.

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