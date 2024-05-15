الرادارات أشكال مختلفة لكنها ترصد 4 مخالفات.. تعرف عليها

صرح مصدر أمني بأن جميع الرادارات الثابتة والمتحركة ترصد ٤ مخالفات والتي تعرض حياة المواطنين للخطر وهي: تجاوز السرعات المقررة للطرق، وعدم ارتداء حزام الأمان، والتحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة ، وتناول الأطعمة أثناء القيادة.

وأشار المصدر إلي أن الرادارات ذات أشكال مختلفة لكنها ترصد كافة المخالفات السابق الإشارة إليها، فبعض الرادارات تصدر اضاءة ، والأخري لا تصدر، ولكنها تعمل فلا ينخدع بها قائدو المركبات.

وأوضح المصدر بأن وزارة الداخلية قد قامت بتزويد كافة الطرق والمحاور والكباري والأنفاق الحيوية برادارات وكاميرات مراقبة عالية الجودة لرصد كافة الحوادث والمخالفات ، وهو ما ساعد علي رصد المخطئ من قائدي المركبات وتقديمة لجهات التحقيق المختصة في حال وقوع حوادث للطرق أو مخالفات.

فبعد حادث الطريق الدائري الواقع بدائرة البساتين والذي أسفر عن مصرع وإصابة ١٥ شخصاً وتحطم ١٨ سيارة ، وجه النائب العام المستشار/ محمد شوقي بالمجابهة الفعالة لجرائم تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة ، في ضوء ما لُوحِظَ للنيابة العامة في الآونة الأخيرة، من وقوع كثير من الحوادث المرورية التي ألحقت خسائر فادحة بالأرواح والممتلكات، وكان سببها الرئيسي ارتكاب جرائم تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة .

فقد أصدر النائب العام ، توجيهاته إلى كافة نيابات الجمهورية، بإيلاء العناية الكافية لتلك الجرائم، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية قبل مرتكبيها، على نحو يكفل تفريد الغرامات المقررة بين حدودها الدنيا والقصوى، وفق جسامة الفعل بالنظر إلى مقدار التجاوز في السرعة الذي وقع .

كما وجه المستشار شوقي بتقديم من يثبت تجاوزه الصارخ للسرعة المقررة، إلى المحاكمة الجنائية؛ لما في ذلك من تهديد لسلامة الأرواح والممتلكات، وكذلك بث الخوف وعدم الطمأنينة لمستخدمي الطرق.