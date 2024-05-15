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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

الصحة تشارك في اليوم التثقيفي لأنيميا البحر المتوسط الخامس والعشرين

صدى البلد

شاركت وزارة الصحة والسكان، في اليوم التثقيفي بالمؤتمر الدولي لأنيميا البحر المتوسط "الثلاسيميا " الذي يقام تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، وذلك بالتعاون مع الجمعية المصرية لأصدقاء مرضى أنيميا البحر المتوسط، بحضور أساتذة واستشاريين أمراض الدم من مختلف كليات الطب بالجامعات المصرية، والمستشفيات والمراكز التابعة لوزارة الصحة، بالإضافة إلى مرضى الثلاسيميا وأسرهم.
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وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن المؤتمر يهدف إلى تبادل الخبرات العلمية، والاطلاع على الجديد في  كيفية تشخيص مرض "الثلاسيميا"، وأساليب وطرق العلاج، وكذلك اضطرابات الغدد الصماء لدى الأطفال والمراهقين الذين يعانون من الأنيميا المزمنة.

وأكد أهمية الشراكة بين مؤسسات المجتمع المدني، والمؤسسات الصحية الحكومية، في دعم وتقديم الرعاية ، ورفع الوعي الصحي لدى المرضى وأسرهم، بما ينعكس على تحسين الخدمات الطبية المقدمة لهم.

وأضاف  "عبد الغفار"  أن اليوم التثقيفي تضمن عددا من الندوات التوعوية والتي تناولت أساليب رفع الوعي لدى المرضى وأسرهم، لافتاً إلى عقد جلسة حوارية حول التحديات التي تواجه المرضى في ممارسة الأنشطة الاجتماعية والحياتية بشكل طبيعي.

من جانبها، أوضحت الدكتورة آمال البشلاوي، أستاذ طب أمراض الدم والأطفال بكلية الطب جامعة القاهرة، ورئيس الجمعية المصرية لأصدقاء مصابي الثلاسيميا، أن إقامة اليوم التثقيفي تأتي حرصاً على التواصل الفعال مع المرضى وأسرهم للوقوف على التحديات التي تواجههم أثناء رحلة تشخيص وعلاج المرضى.

وذكرت أن اليوم تناول مناقشة تاريخ المرض، وعدد المرضى الذين يولدون سنوياً، وتحسين معدل متوسط العمر ونوعية وجودة الحياة لديهم، لافتة إلى أن اليوم اختتم بعدد من التوصيات التي شملت عمل سجل للمرضى على مستوى الجمهورية، وتعزيز الوعي بالتبرع بالدم لسد احتياجات المرضى، وتدريس المرض لطلاب المرحلة الثانوية، والكشف  المبكر عن حاملي المرض، وتسهيل دمج المرضى في الحياة العملية والحصول على فرص عمل.

يذكر أن المؤتمر الدولي لأنيميا البحر المتوسط الخامس والعشرين يعقد اليوم، الأربعاء، ويستمر لمدة يومين، تحت عنوان" تحسين جودة الحياة والمساواة في العلاج لمرضى الثلاسيميا".

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