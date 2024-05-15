عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

13.2 مليار جنيه.. اقتصادية النواب توافق على موازنة العامة للاستثمار للعام المالي 24/25

مجلس النواب
مجلس النواب

أقرت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد سليمان على موازنة الهيئة العامة للاستثمار للعام المالي 24/25، بإجمالي بلغ نحو 13.2 مليار جنيه خلال العام المالي 24/25، مقابل 8.2 مليار جنيه مقدر فعلي العام المالي الجاري.

وبلغت تقديرات صافي ربح الهيئة نحو 3.1 مليار جنيه بموازنة العام المالي الجديد 24/25، مقابل مقدر فعلي 1.966 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري.

وقدرت الهيئة جملة الإيرادات 8.2 مليار جنيه بموازنة العام المالي 24/25، مقابل 5.9 مليار جنيه  للعام المالي الجاري، فيما بلغت جملة التكاليف والمصروفات 5.1 مليار جنيه بموازنة العام المالي 24/25، مقابل 3.9 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري.

وبلغت جملة الموازنة الرأسمالية 5.03 مليار جنيه للعام المالي الجديد، مقابل 2.3 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري.

وقال ياسر عباس، نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الهيئة طرحت 4 مناطق حرة جديدة خلال 6 أشهر.

وأوضح نائب رئيس الهيئة، خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد سليمان، أمس الثلاثاء، عمل الهيئة على تسهيل حصول المستثمر على الأراضي التي يتم الإعلان عنها كفرص استثمارية ومنح التراخيص والموافقات عبر الشباك الموحد.

وأضاف أن الهيئة تعمل على تطوير قطاعات التأسيس الخاصة بمختلف المجالات، بالإضافة إلى منظومة منح التراخيص والموافقات، عبر التواصل مع جميع جهات الدولة بما يحقق صالح المستثمرين.

للجنة الإقتصادية بمجلس النواب العام المالى الجارى الايرادات المصروفات الموازنة الرأسمالية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تضرب البلاد خلال ساعات.. الأرصاد تحذر 25 محافظة من 3 ظواهر جوية

أول تعليق من وزير الرياضة على تصريحات الكابتن حسام حسن الأخيرة

الاهلي يتلقى ضربة مُوجعة قبل لقاء الترجي في نهائي إفريقيا

مفاجأة من الجمارك.. احصل على سيارة مستوردة بالرقم القومي

عكس التوقعات.. مفاجأة في أسعار الأضاحي واللحوم مع اقتراب عيد الأضحى

منتقبة ترقص بأحد المراكب تثير الغضب على السوشيال ميديا.. ما القصة؟

بعد تراجعها.. أسعار اللحوم اليوم الأربعاء في الأسواق

بعد قليل.. محاكمة 4 متهمين من مسئولي توصيلات الكهرباء في «حريق استديو الأهرام»

ترشيحاتنا

سر زيارة بلينكن.. الخارجية الروسية تهدد بتدمير أي إمدادات عسكرية أمريكية جديدة لأوكرانيا

قبل قمة العرب .. مصر تفشل مخطط إسرائيل في تهجير سكان غزة

عبر مواقع التواصل.. عاطل ينتحل صفة فتاة لابتزاز المواطنين مادياً

الإليزيه: ماكرون يدعو إلى اجتماع للبحث بأعمال الشغب في كاليدونيا الجديدة

رماها من المنور| تجديد حبس المتهم بقـ.تل والدته في المرج

تعليم القاهرة: إجراءات حاسمة لمنع الغش بلجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حصدت 2.4 مليون مشاهدة.. فتاة توثق رؤيتها لثعابين الثلج في أيسلندا

كنت أعلم بوجودها.. سمية الخشاب ترد بقوة على خلافها مع آيتن عامر

استمتع بدون إصدار أحكام.. إتيكيت تقديم النصيحة للآخرين

جبهة خالية من التجاعيد وذقن مشدودة..اكتشف فوائد ممارسة يوجا الوجه بانتظام

فيديو

عادل إمام والساحرة المستديرة.. رحلة من الإبداع وعلاقة وطيدة بنجوم كرة القدم

ملفوفة في بطانية.. سيناريو حبيبة الشماع يتكرر مع فتاة بالتجمع

رنا سماحة تكشف كواليس أغنية حبيتك بالتلاتة لـ نداء شرارة.. خاص

رنا سماحة: أنا ضد فكرة المقارنة.. وحققت أكبر إنجاز فى حياتي |خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: فخ التورط الأوروبي في أوكرانيا

هند عصام

هند عصام تكتب: أكاذيب مفضوحة

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: تطورات التسويق عبر الزمن

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: "مستقبل مصر ".. الصحراء أصبحت جنة خضراء

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تحولات في صناعة الأفلام بعد جائحة كوفيد-19

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ما أنت أعمى.. إنما نحن جوقة العميان 

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تنفيذ مهام الأنشطة التعليمية عبر التطبيقات الذكية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحركة بركة

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-