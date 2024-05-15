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برلمان

برلمانية: 3 محاور رئيسية لتحقيق خطة الدولة بمضاعفة أعداد السائحين

النائبة سحر طلعت
النائبة سحر طلعت مصطفى، عضو مجلس النواب

رحبت النائبة سحر طلعت مصطفى، عضو مجلس النواب، بتوجيهات رئيس الوزراء بتكليف مكتب استشاري عالمي لإجراء دراسة متكاملة حول الآليات المطلوبة لوصول مصر إلى الهدف المنشود ببلوغ عدد السائحين إلى 50 مليون سائح سنويا، مرحبة بتصريحات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، والتي أعرب خلالها عن استعداد حكومته إقرار أي حوافز يطلبها القطاع الخاص لتسهيل مهمته في النمو بالقطاع السياحي وجذب مزيدًا من الاستثمارات المحلية والأجنبية، لتعظيم قدرته على استيعاب التدفقات المستقبلية.

وقالت النائبة سحر طلعت مصطفي في بيان لها اليوم، إن اجتماع رئيس الوزراء مع كبار المستثمرين في القطاع السياحي وبحضور الوزارات والجهات المعنية يدل على جدية الحكومة في الاستماع إلى رؤى المستثمرين التي هي أقرب للواقع والأكثر قدرة على تحديد المشكلات وطرح الحلول المنطقية من خلال خبراتهم الطويلة في هذا المجال.

وأضافت أن النهوض بقطاع السياحة يتطلب العمل على أكثر من محور؛ الأول يتعلق بتحسين تجربة الوصول وزيادة قدرة المطارات المصرية على استقبال عدد أكبر من الوفود السياحية، وذلك من خلال إقامة مطارات جديدة تستوعب الأعداد المستهدفة على أن تكون على مقربة من المقاصد السياحية الرئيسية، فضلًا عن التوسع في استقطاب شركات الطيران منخفض التكلفة.

وتابعت، المحور الثاني يتعلق بزيادة القدرات الفندقية من خلال تقديم الحوافز المطلوبة لتشجيع المستثمرين على الاستثمار في بناء فنادق وزيادة عدد الغرف الفندقية والعمل على جذب استثمارات أجنبية أيضا في هذا المجال، ويعتمد ذلك في المقام الأول على تقديم برامج تمويلية منخفضة التكلفة وتيسير إجراءات الحصول على الموافقات والتراخيص.

وأشارت إلى أن المحور الثالث يتعلق بتحسين تجربة السائح بداية من وصوله لأرض المطار حتى مغادرته وهذا يستدعي بالضرورة تطوير المطارات المصرية ورفع كفاءة ومستوى الخدمات المقدمة وتحسين مستوى الخدمة في كافة المقاصد السياحية ويرتبط بذلك ضرورة العمل على تدريب ورفع كفاءة العنصر البشري الذي يتعامل مع السائح في كافة المقاصد، وإطلاق حملات تثقيفية أيضا للتوعية المجتمعية بأهمية السياحة وحسن معاملة السائحين على المستوى الشعبي، ويمكن الاتفاق مع وزارة التربية والتعليم على إضافة مناهج أو إقامة ورش تثقيفية داخل المدارس لهذا الغرض.

وشددت النائبة سحر طلعت مصطفى على أن السياحة ملف استراتيجي ومهم للاقتصاد المصري وأنه المصدر الأهم في توفير العملة الأجنبية وتشغيل الأيدي العاملة، مضيفة أن مصر تمتلك المقومات لتجعلها في ريادة الدول السياحية والمطلوب تكاتف الحكومة مع القطاع الخاص لحل أي معوقات للوصول على الهدف المنشود في وضع مصر في المكانة التي تليق بها على خريطة السياحة العالمية.

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