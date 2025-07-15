وزارة الأوقاف: 116 ندوة علمية حول حق الجار في الإسلام

تواصل وزارة الأوقاف جهودها في نشر الفكر الوسطي المستنير، وتنفيذ برامجها الدعوية والعلمية والتثقيفية، حيث نظمت (116) ندوة علمية بجميع محافظات الجمهورية، تحت عنوان: "ما زال جبريلُ يوصيني بالجارِ حتَّى ظننتُ أنه سيورِّثُه.. حق الجار في الإسلام".

تناولت هذه الندوات مفهوم الجوار في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، وسلطت الضوء على مكانة الجار في الشريعة الإسلامية، وفضل الإحسان إليه، وحرمة إيذائه، وضرورة احترامه ومراعاة حقوقه، باعتبار ذلك جزءًا أصيلًا من الإيمان وحُسن الخلق.

وتستهدف الوزارة من خلال هذه الندوات بث رسالة واضحة مفادها أن بناء مجتمع متماسك يبدأ من احترام الجار، وأن القيم الإسلامية العظيمة تُشكّل أساسًا راسخًا لعلاقات إنسانية راقية، تقوم على الرحمة والمودة والتكافل.

واكدت الوزارة أن هذه الندوات تُعد امتدادًا لسلسلة طويلة من الندوات التي تُعقد أسبوعيًّا في المساجد الكبرى على مستوى الجمهورية، ضمن برامج "الندوات العلمية"، و"الأسبوع الثقافي"، و"القوافل الدعوية"، والتي تحظى بتفاعل جماهيري واسع، وتُسهم في تفعيل دور المسجد كمؤسسة توعوية وتربوية متكاملة.