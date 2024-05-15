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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الوادي الجديد يتفقد لجان الشهادة الإعدادية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والسيدة حنان مجدي نائب المحافظ، صباح اليوم، سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023 /2024، في أول أيام انطلاقها ب 126 لجنة امتحانية على مستوى المحافظة، تضم  4870 طالب وطالبة، يرافقهما  جهاد متولي رئيس مركز الخارجة،والمهندس سيد عبد العزيز وكيل التربية والتعليم بالمحافظة.

و تفقد لجان مدرسة البستان للتعليم الأساسي بالخارجة، واطمأن على توافر كافة سبل الراحة وتوفير المناخ الملائم للطلاب داخل وخارج اللجان؛ لآداء الامتحانات بسهولة ويسر. مشددًا على مراجعة ضوابط توزيع الملاحظين ورؤساء اللجان بما يتناسب مع تحقيق تكافؤ الفرص وعدم وجود موانع وفقًا للإجراءات المنظمة لعملية الامتحانات.

نائب محافظ الوادي الجديد تشهد حفل تخرج الدفعة الأولى للمعهد الفني الصحي

كما تابع عبر الفيديو كونفرانس، انتظام سير اللجان بمراكز المحافظة، للتأكد من عدم وجود أي معوقات أو شكاوى تواجه الطلاب، مؤكدًا على المتابعة والمرور الدائم على كافة اللجان.

اداء الامتحانات أداء الامتحان البستان الإعدادي الأساسي اعدادي امتحانات الفصل الدراسى الثان امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية جهاد تكافؤ الفرص بمراكز المحافظة انطلاق أمتحانات الفصل الدراسي محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد

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