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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ الوادي الجديد تشهد حفل تخرج الدفعة الأولى للمعهد الفني الصحي

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شهدت السيدة حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم، حفل تخرج الدفعة الأولى من طلاب المعهد الفني الصحي بالوادي الجديد، بحضور الدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس جامعة الوادي الجديد ورئيس مجلس إدارة المعهد، والدكتور أحمد فتحي عميد المعهد، والدكتور هشام بكر وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، ولفيف من القيادات التنفيذية وأعضاء هيئة التدريس بالمعهد وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وأهالي مركز الداخلة.

وأعربت نائب المحافظ خلال كلمتها عن بالغ تقديرها لجهود القيادة السياسية في تنمية المحافظة كظهير زراعي مستدام  للدولة المصرية، مشيرةً إلى أن حجم ما تم تنفيذه من مشروعات تنموية و استثمارات بالمحافظة خلال ال ١٠ سنوات الماضية يعكس إرادة حقيقية ورؤية ثاقبة لتنمية المحافظة.

من جانب آخر، قدمت التهنئة للخريجين وأسرهم، كما قدمت الشكر لكل من

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 ساهم في إنشاء المعهد في وقت قياسي؛ لخدمة المنظومة الصحية وتوفير كوادر طبية من أبناء المحافظة، مشيرةً إلى حرص المحافظة على توفير كافة الاحتياجات واستكمال التجهيزات والمعدات اللازمة بشُعب المعهد الأربع والتي تضم ( فني تمريض - فني مختبرات طبية- فني التسجيل الطبي والإحصاء - المراقبون الصحيون).

 

وشهدت الاحتفالية تكريم أوائل دفعة شعبة فني تمريض البالغ عددها  ٢١٢ خريج، وتكريم الفائزين بالمسابقة الثقافية التي نظمها المعهد، وكذلك تكريم أعضاء هيئة التدريس لجهودهم المتميزة في تحقيق نتائج مُشرفة.

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