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رئيس التحرير
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محافظات

لجنة من ضمان الجودة تزور علوم سوهاج لاعتماد برنامجي الجيولوجيا والكيمياء والرياضيات

صدى البلد

استقبلت كلية العلوم بجامعة سوهاج لجنة المراجعة الخارجية من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، لتقييم واعتماد برنامجين دراسيين بمرحلة البكالوريوس بالكلية وهما "الجيولوجيا والكيمياء والرياضيات".

جاء ذلك بحضور كلاً من الدكتور حازم المشنب عميد الكلية، الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة الأسبق، والدكتور أحمد الخطيب مدير مركز  ضمان الجودة، ووكلاء الكلية ورؤساء الاقسام، ومدير وحدة الجودة، نواب الوحدة، وذلك بمقر الكلية بالحرم الجامعي القديم.

وأكد الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، حرص إدارة الجامعة على اعتماد كلياتها وبرامجها، من خلال تطبيق ثقافة الجودة وتعميم فكرها بين جميع منتسبيها، والتركيز على الممارسات الفعلية لها للوصول لمعايير الجودة العالمية، وضمان استمرار مخرجات تتصف بجودة ومهارات عالية لخدمة سوق العمل والمجتمع، وبما يتوافق مع رؤية مصر ٢٠٣٠، في تطبيق معايير جودة التعليم العالي.

وأضاف عميد الكلية أن فريق اللجنة قام بزيارة ميدانية داخل أقسام الكلية وخاصة معامل كلية العلوم لتقييم قسم الجيولوجيا وقسم والكيمياء والرياضيات، إلى جانب زيارة للأماكن المخصصة للبرنامج القاعات الدراسية والمعامل وملاحظة المواد المكتبية والعيادة وأماكن الأنشطة الطلابية ووحدة التعليم الالكتروني وتكنولوجيا المعلومات والإدارات ووحدة ضمان الجودة والمعامل الطلابية والبحثية والمدرجات ودورات المياة.

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كما قام فريق اللجنة بفحص وثائق الكنترول والأوراق الإمتحانية لعينة من المقررات لأخر عامين دراسيين لكافة المستويات الفرق مع تسجيل بياناتها والملاحظة عنها، موضحاً ان اللجنة عقدت لقاء مع اعضاء هيئة التدريس بوحدة مركز ضمان جودة التعليم والاِعتماد بالكلية، مشيراً  إلى أن الزيارة ستستمر حتى غداً الخميس القادم الموافق  ١٦ مايو الجاري.

جدير بالذكر ان أعضاء فريق الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد ضم كلاً من الدكتور ماجد محمود أبو العينين (رئيس الفريق)، والدكتور أحمد عبد الحميد البغدادي، والدكتور  محمد حامد عبدالعال، الدكتور حسن على عليوة، والدكتور خلف سلمان سلطان، الدكتور  ثروت أحمد عبد الفتاح، والدكتور نوران صلاح الدين سلامة ملاحظا، والدكتور أحمد محمد الدفراوي ملاحظاً.

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