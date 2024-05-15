ممثل التعليم: تكلفة التابلت بالعام الدراسي الجديد 7.7 مليار جنيه

تساءل النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن تكلفة التابليت في العام الدراسي الجديد.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب فخري الفقي رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

ورد العميد أحمد محمد نبيل رئيس الإدارة المركزية والمالية بديوان عام وزارة التربية والتعليم، أن

التابلت كان مقدر له مبلغ 6 مليارات جنيه، لكن نتيجة تغير السعر، متوقع أن يكون 7.7 مليار جنيه، مشيرا إلى أنه يظل لمدة 3 سنوات وبعدها يسلم هدية للطلاب وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، لكن هناك دراسة لإعادة استخدام تلك الأجهزة بعد العرض على الرئيس السيسي.

ووافقه الرأي النائب ياسر عمر، حيث أكد ضرورة عمل تحديث لتلك الأجهزة.

وتساءل "عمر" كذلك عن التعيينات الجديدة للمعلمين، حيث أوضح أن الوزارة لم تعين سوى 14 ألف العام الماضي رغم أن توجيهات الرئيس تنص على أن التعيينات 30 ألف معلم سنويا، مشيرًا إلى أنه من المفترض أن تكون التعيينات في العام الجديد 46 ألف معلم لتعويض النقص العام الماضي.

من جانبه، رد ممثل وزارة التعليم، مؤكدا أن الوزارة ملتزمة بتنفيذ توجيهات الرئيس، وأن الدولة ملتزمة بسداد المرتب للمدرسين فور التعيين.