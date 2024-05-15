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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

القسام تعلن قتل.ها 12 جنديا صهي.ونيا في جباليا

القسام
القسام

ذكرت كتائب القسام أن رجال المقاومة قتلوا 12 جنديا إسرائيليا في قصف استهدفهم بجباليا، ماذكرت وسائل إعلام متفرقة.


وقالت كتائب القسام إنه نتيجة لهذه العملية قام الاحتلال بسحب معداته المدمرة بغطاء جوي.

 

كما ذكرت كتائب القسام " استهداف جرافة عسكرية بقذيفة الياسين 105 وقوة صهيونية تحصنت داخل منزل في جباليا واشتبكنا معها و فجرنا عبوة شواظ في دبابة ميركافا بمخيم جباليا كما قنصنا جنديا صهيونيا قرب مسجد التابعين شرق رفح جنوبي قطاع غزة".
كما ذكرت  كتائب القسام بأنها سيطرت على مسيرة صهيونية غرب مخيم جباليا شمالي القطاع.

 

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