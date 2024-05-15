6 مليارات و185 مليون جنيه موازنة هيئة النقل بالعام المالي الجديد

شهدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، مناقشة مشروع موازنة هيئة النقل العام بالقاهرة للسنة المالية 2024/ 2025.

وبلغت جملة الموازنة المقدرة للهيئة عن العام المالي الجديد 2024/2025، 6 مليارات و185 مليون جنيه، متضمنة جملة الاستخدامات الرأسمالية المقدرة بمبلغ 2 مليار و443 مليون جنيه.

وبلغت جملة التكاليف والمصروفات 3 مليارات و742 مليون جنيه، تشمل 2 مليار و265 مليون جنيه للأجور، و881 مليون جنيه مصروفات، و580 مليون خامات ومواد ووقود وقطع غيار، و14 مليون و200 ألف جنيه أعباء وخسائر.

وبلغت الإيرادات المقدرة في العام المالي الجديد 2024/ 2025، وهي إيرادات النشاط مليار و106 مليون، ومليار و881 مليون جنيه منح وإعانات، و10 ملايين جنيه إيرادات استثمارات وفوائد، و397 مليون جنيه إيرادات وأرباح أخرى، لتبلغ جملة الإيرادات 3 مليارات و394 مليون جنيه.