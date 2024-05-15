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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تراجع أسعار البن 30%.. تفاصيل

شعبة البن
شعبة البن

قال حسن فوزى رئيس شعبة البن بالاتحاد العام للغرف التجارية أن اسعار البن تراجعت 30%.


ولفت إلى أن أسعار البن انخفضت بنحو 100 جنيه للكيلو، ليصل سعر البن السادة إلى 330 جنيهًا، بينما سجل سعر المحوج 440 جنيهًا، وسعر البن الجولد 490 جنيهًا.


وأرجع رئيس شعبة البن بالغرفة التجارية لـ " صدى البلد"، أسباب تراجع سعر البن إلى نجاح حملات المقاطعة، متوقعًا مزيدًا من التراجع خلال الفترة المقبلة بسبب وفرة المعروض من المنتج في الأسواق بكميات كبيرة، وأن المصريين يسنهلكون نحو 65 ألف طن من البن سنويًا.

 

وأضاف  أن أسعار الشاي أيضا تراجعت نحو 20 جنيها للكيلو، خلال الفترة الماضية، إذ بلغ سعر كيلو شاي العروسة 225 جنيهًا بالأسواق، مقابل سعر 245 جنيهًا.

وتنشر  " صدى البلد" أسعار البن وهى كالتالى:

سعر كيلو البن السادة  


سجل سعر كيلو البن السادة 330 جنيها في الأسواق للمستهلك.

 

سعر كيلو البن المحوج

 

سجل سعر كيلو البن المحوج 440 جنيهًا في الأسواق للمستهلك.

سجل سعر كيلو البن السادة الجولد 490 جنيهًا في الأسواق.

سجل سعر كيلو البن المحوج الجولد 540 جنيهًا في الأسواق للمستهلك.

سعر كيلو البن المحوج الدوبل سجل سعر كيلو البن المحوج الدوبل 580 جنيهًا في الأسواق للمستهلك.

سعر كيلو البن البرازيلي السادة  سجل سعر كيلو البن البرازيلي السادة 700 جنيه بالأسواق للمستهلكين.

سعر كيلو البن البرازيلي المحوج سجل سعر كيلو البن البرازيلي المحوج 740 جنيهًا بالأسواق للمستهلكين.

سعر كيلو البن الحبشي السادة  سجل سعر الكيلو من الحبشي السادة 700 جنيه في الأسواق للمستهلك.

سعر كيلو البن الحبشي المحوج سجل سعر كيلو البن الحبشي المحوج 740 جنيهًا بالأسواق للمستهلك.

سعر كيلو البن اليمني السادة سجل سعر كيلو البن اليمني السادة 980 جنيهًا في الأسواق للمستهلك.

سعر كيلو البن العربي المحوج  سجل سعر كيلو البن العربي المحوج 840 جنيهًا في الأسواق.

حسن فوزى شعبة البن الاتحاد العام للغرف التجارية أسعار البن مال واعمال اخبار مصر Finance Real Estate

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