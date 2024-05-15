نائب محافظ الإسكندرية: دعوة السيسي لتجديد الخطاب الديني تهدف لتعزيز التعايش السلمي

أكدت الدكتورة جاكلين عازر؛ نائب محافظ الإسكندرية، إلى اهتمام القيادة السياسية المصرية بالجامعات بشكل خاص لتعزيز ثقافة التفاهم والتعاون.

جاء ذلك خلال افتتاح فعاليات مؤتمر رابطة الجامعات الإسلامية تحت عنوان "دور الجامعات في إثراء جسور التفاهم والسلام بين الشرق والغرب"، اليوم الأربعاء، بحضور الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، والشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى؛ رئيس رابطة الجامعات الإسلامية، والدكتور عبد العزيز قنصوه؛ رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور عصام الكردي؛ رئيس جامعة العلمين الدولية، والدكتور سامي الشريف؛ الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية، والأنبا بافلي؛ الأسقف العام لكنائس المنتزه وشباب الإسكندرية، والدكتورة جاكلين عازر؛ نائب محافظ الإسكندرية، قدمه الكاتب والإعلامي الدكتور جمال الشاعر.

وأشارت إلى دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى تجديد الخطاب الديني لتعزيز تفاهم الآخر والتعايش السلمي بين أفراد المجتمع.

فيما قال الدكتور سامي الشريف؛ الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية، إنه لا سبيل للعيش الآمن المطمئن إلا بالتعاون بين الأفراد، وجاء الإسلام دين عالمي يتجه برسالته للإنسانية تدعو للتعايش الإيجابي بين البشر ويعلي السلام.

وأوضح "الشريف" إن رابطة الجامعات الإسلامية التي تضم ما يزيد عن ٢٠٠ جامعة تهتم بتطوير مناهجها وبناء أبنائها، لكون الجامعات بيت صناعة أفراد المستقبل، وبين جنباتها يتعلمون آداب الاختلاف.

وقال الأنبا بافلي؛ الأسقف العام لكنائس المنتزه وشباب الإسكندرية، إنه يعمل مع الشباب منذ عام ١٩٨٥، والمستمع الأكبر لعدد كبير من الشباب يصل أعدادهم إلى مئات الآلاف، وهذا يؤكد على ضرورة الاستماع، فهو بداية مد جسور التفاهم فيما بيننا، والأيمان بأن أي عمل يتمحور حول العقل والقلب واليد.