قيمة كبيرة.. رامي صبري يهنئ أصالة بعيد ميلادها الـ55

حرص الفنان رامي صبري على تهنئة المطربة أصالة بعيد ميلادها الـ55 .

ونشر صبري فيديو يجمعه بأصالة وهما يغنيان أغنيته الشهيرة حبيبي الأولاني، وعلق عليه قائلا: الاخت والصديقة الغالية عليا أصالة كل سنة وأنت في نجاح كل سنة وانت المطربة والفنانة والقيمة الكبيرة اللي بنفتخر بيها في عالمنا العربي .. كل سنة وانتي طيبة حبيبتي وعيد سعيد عليكي.

وحرص فائق حسن زوج أصالة على تهنئتها بعيد ميلادها من خلال صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام، وذلك بعد انباء انفصالهما خلال الأيام الماضية .

ونشر فائق حسن صورة تجمعه بزوجته الفنانة أصالة من خلال حسابه الرسمي على موقع إنستجرام ، وكتب معلقًا: “ذات بهجة في ذلك اليوم المشرق على بلاد زنوبيا العظيمة كأن صوت مصطفى تسرب من حنجرته الذهبية ليتعتق بالفرات وياخذ من حنين بيوت الشام سحره لتكون الاسطورة ايقونة الشرق رسوله مشاعر الملايين من العشاق وليبدأ عصر أصالة وطاقة صوتها تطرق على أبواب الروح”.

واستكمل حديثه، قائلًا: “تتجدد كل يوم وتولد طفله في كل صباح لتثبت أن الحب هو سر الوجود شكرًا لأن صوتك هنا شكرًا لروحك أيتها الشامية الشاهقة الواثقة كل عام ونحن ننعم بهذا الصوت المفعم بالغرام أحبك زوجتي”.