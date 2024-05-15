البيت الأبيض: أوقفنا شحنة أسلحة واحدة لإسرائيل خشية ما قد يحدث برفح

أكد الببت الأبيض، أنه أوقف شحنة أسلحة واحدة فقط لإسرائيل خشية ما قد يحدث في رفح الفلسطينية، وذلك وفقا لنبأ عاجل، عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وأشار البيت الأبيض إلى أننا نحرص على حصول إسرائيل على ما تريد للدفاع عن نفسها وهزيمة حماس، فلا بد لإسرائيل أن تنفذ أهداف حربها في قطاع غزة بدون إلحاق الأذى بالمدنيين.

وتابع البيت الأبيض: كنا ومازلنا واضحين لعدة شهور في مخاوفنا إزاء عملية عسكرية كبيرة في رفح الفلسطينية، فقد عبرنا عن مخاوفنا علانية وفي اتصالات خاصة مع المسؤولين الإسرائيليين بشأن احتمالية عملية عسكرية كبيرة في رفح.