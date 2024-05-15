ماجدة خير الله: موهبة عادل إمام هي ما جعلته نجم الوطن العربي

أكدت ماجدة خيرالله، الناقدة الفنية، أن موهبة عادل إمام هي ما جعلته نجم الوطن العربي، مشيرة إلى أن الموهبة هي الأبقى لأي فنان

وقالت ماجدة خيرالله، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “تفاصيل”، عبر فضائية “صدى البلد2”، تقديم الإعلامية “نهال طايل”، أن أسماء جلال وسلمى أيو ضيف ودينا الشربيني عجبوني جدا وموهوبين، مؤكدة أنه على رغم موهبة منى زكي إلا أنها مازالت تأخذ كورسات في التمثيل

وتابعت الناقدة الفنية، أن تقديم منى زكي للسيرة الذاتية لأم كلثوم بها خطورة، مؤكدة أن منى زكي عملت السيرة الذاتية لسعاد حسني ولم تنجح.

وأشارت ماجدة خيرالله إلى أنه محبتش مسلسل نعمة الأفوكاتو، مؤكدة أنه أعتبره مسلسل غير ناجح