بشير الديك يكشف سبب اختيار عادل إمام لـ"الحريف" بدلا من أحمد زكي|خاص

يحتفل الزعيم عادل إمام، بعيد ميلاده في 17 من الشهر الجاري، وبدأت الاحتفالات بزعيم الفن مبكرا من محبيه على مواقع التواصل الاجتماعي، ونجوم الوسط الفني.

عادل إمام الذي ولد عام 1940، في قرية شها مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، وتخرج من كلية الزراعة بجامعة القاهرة، ثم انطلق إلى عالم الفن وصنع تاريخًا فنيًا كبيرًا.



وحكي السيناريست بشير الديك، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، عن سبب اختيار الزعيم عادل إمام لفيلم الحريف بدلا من الفنان أحمد زكي.



وقال إن العمل فى البداية كان معروضا على الفنان أحمد زكي لكن حدث خلاف بينه وبين المخرج محمد خان، ومشادة دفعت “خان” لاستبعاده عن العمل، وقاموا بترشيح الفنان عادل إمام الذي أدى الدور باحترافية حسبما قال.

الحريف من إنتاج سنة 1983 الفيلم من تأليف وإخراج محمد خان، وسيناريو بشير الديك، وإنتاج محمد البهي، ومن بطولة فردوس عبد الحميد، عبد الله فرغلي، زيزي مصطفى، نجاح الموجي، فاروق يوسف، صبري عبد المنعم، حمدي الوزير.

وتدور قصة العمل حول فارس (عادل إمام) يعمل بمصنع أحذية ويقيم بغرفةٍ على سطح أحد المنازل برفقة زوجته دلال وابنه الصغير، ورغم حبهما الشديد لبعضهما البعض ينفصل عن زوجته بسبب هوايته المفضلة وهي ممارسة كرة القدم (الشراب) في الشوارع والساحات الشعبية مقابل المراهنات، حيث يُفصل من عمله لإهماله الشديد، يحاول فارس العودة لزوجته لكنها ترفض ذلك. فيعرض عليه صديقٌ قديمٌ يمتلك معرضًا للسيارات العمل معه فيوافق فارس ويعود لزوجته دلال ويواصلان حياتهما معًا لتربية ابنهما، يستمر فارس أيضًا في لعب الكرة (الشراب) ولكن تلك المرة بدون مراهنات.