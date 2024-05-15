عماد الدين حسين: في اعتقادي كثير تاجروا بالصراع العربي الإسرائيلي .. فيديو

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ، إنه ليس عيبًا أن يكون لدينا أيديولوجيا عربية أو قومية عربية أو أي فكر من الأفكار، لكن هذا يتوقف على فهم الناس.

وأضاف"حسين" خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز المُذاع على قناة "إكسترا نيوز": " الأيديولوجيا الصهيونية في وجهة نظر العديد من دول العالم ظالمة وعنصرية وفاشية، وحتى عام 1991 كانت الأمم المتحدة تساوي الصهيونية بالعنصرية، ورغم ذلك حققوا نجاحات على الأرض لأنهم استغلوا ضعف الآخرين".



وتابع: "الأديان السماوية في جوهرها على سبيل المثال تدعو إلى التسامح والإخاء والمحبة، لكن من يطبقون ذلك هم من يشوهون كل هذه الأفكار الجميلة، وبالتالي لا يوجد دين ليس على ما يرام لكن تطبيق الناس خطأ".



وأردف: "اعتقد أن هناك العديد من الناس تاجروا بالصراع العربي الإسرائيلي، إضافة إلى العامل الموضوعي طبعًا وهو الاحتلال الإسرائيلي للأرض والدعم الأمريكي الأوروبي، لكن لا تستطيع أن تنكر أن سوء الإدارة العربية لسنوات طويلة جدًا أدى إلى ما وصلنا إليه".