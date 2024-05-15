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عماد الدين حسين: يجب على العرب التعامل بواقعية مع المشكلات والأزمات

الكاتب الصحفي عماد
الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، وعضو مجلس الشيوخ

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ، إنه يجب على العرب التعامل بواقعية مع المشكلات والأزمات.

وأضاف "حسين" خلال حواره ببرنامج "الشاهد" مع الإعلامي محمد الباز المُذاع على قناة "إكسترا نيوز": "هقعد أشتم إسرائيل وأقول إنها ظالمة وأمريكا تدعمها وكل هذا صحيح، لكن ماذا علينا أن نفعل لمواجهة كل ذلك، هل نصدر البيانات فقط".

وأشار إلى أن أعراض الثقافة العربية السائدة منذ سنوات طويلة هي أنها تقوم على رؤية أحادية، متابعًا: "رؤية إما أن أحصل على كل شيء أو لا أحصل على أي شيء، وأنا واحد من الناس التي كانت مؤمنة بذلك وأتمنى أن نحصل على كل حقوقنا".

وتابع: "لكن جزءا من التفكير الواقعي أن ننظر إلى الصوتين، أنا أصنف نفسي كعروبي قومي لكن في الوقت نفسه أقرأ يوميًا جزءًا كبيرًا من الصحافة الإسرائيلية المترجمة، وأتابع ما يُكتب في الصحافة الغربية لكي أعرف طريقة تفكير الآخر".

واستكمل: "لو عرفت كيف يفكر الطرف الآخر يمكن أن أتوصل إلى حلول، لا بد أيضًا أعرف حدودي وقوتي، لأن أحد أعراض المشكلة في الثقافة والتفكير العربي عندما تقابل أي عربي الآن يقولك العرب مفروض يعملوا كذا وكذا، طب العرب فين دلوقتي، نصف العالم العربي في حروب أهلية لا يقدر على حل مشكلته".

وأردف: "السوداني، السوري، الليبي، أو اللبناني مش قادر يتفق على حكومة واحدة هو عنده مشكلة في هوية الدولة والهشاشة السياسية، في أوقات كثيرة في القضية الفلسطينية تكون مصر فقط هي التي تتعامل، هناك جهد من دول مثل السعودية والإمارات وقطر والأردن لكن في النهاية فيما يتعلق بالأزمة غالبية الجهد يكون على مصر".

عماد الدين حسين مجلس الشيوخ العرب إسرائيل الثقافة العربية

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