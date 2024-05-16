في عيد ميلادها الـ 41| إطلالات أثارت الجدل لـ نانسي عجرم

يصادف اليوم 16 مايو عيد ميلاد الفنانة اللبنانية نانسي عجرم والتي أتمت عامها الـ 41، وعلى الرغم من ذلك لا يبدو عليها تخطيها الأربعون عاما ولازالت تحافظ على أناقتها ورشاقتها.



تخطف نانسي عجرم الأنظار بإطلالاتها المتنوعة و الجذابة التي تظهر بها سواء الكاجوال أو الكلاسيك فهي تحرص دوما على التجديد و التنوع وعدم السير على وتيرة واحة في عالم الموضة.

تقوم نانسي عجرم بتنسيق الإكسسوارات والمجوهرات مع الحقائب والأحذية الراقية التي تمنحها إطلالة متكاملة، مما يزيد من أناقتها .

ومن الناحية الجمالية، تعتمد نانسي عجرم على تسريحات الشعر وصيحات المكياج التي تتناسب مع وجهها وتيرز جمال ملامحها.



نانسي عجرم

نانسي عجرم

نانسي عجرم

نانسي عجرم

نانسي عجرم

نانسي عجرم

نانسي عجرم

نانسي عجرم

نانسي عجرم

نانسي عجرم

نانسي عجرم