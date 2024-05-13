نورهان منصور تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة| شاهد

حرصت الفنانة نورهان منصور، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، بصور من أحدث ظهور لها.

تألقت نورهان منصور في الصور بإطلالة كاجوال، حيث ارتدت بنطلون باللون الأبيض الذي اتسم بنقوشات الورد التي جمعت بين اللونين الأبيض والبينك ونسقت معها جاكت جينز.

انتعلت نورهان منصور حذاء صيفيا باللون الأبيض مع حقيبة يد صغيرة الحجم باللون البينك، وتزينت ببعض الإكسسوارات التي منحتها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت نورهان منصور على خصلات شعرها الانسيابي المنسدلة على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة للغاية.