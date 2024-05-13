بفستان لافت.. أبنة هيفاء وهبي تثير الجدل بهذه الإطلالة| شاهد

حرصت ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور و الفيديوهات انستجرام، صورا جديدة من أحدث ظهور لها.

وخطفت أبنة هيفاء وهبي الأنظار في الصور بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت فستان قصير يصل أعلى الركبة وذا أكمام طويلة باللون الأسود واتسم أسفل التصميم باللون البيج.

وانتعلت أبنة هيفاء وهبي حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الأسود، مع حقيبة يد صغيرة الحجم بنفس اللون، ولم تبالغ في الإكسسوارات والمجوهرات.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت أبنة هيفاء وهبي على خصلات شعرها المنسدلة وراء ظهرها، ووضعت بعض لمسات المكياج ذات الألوان الهادئة.