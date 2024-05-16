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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اتصور بالموبايل وصفر ميزانية.. أبطال «مين اللي صاحب آية» يروون كواليس التصوير

صدى البلد

حل أبطال مسلسل "مين اللي مصاحب أية؟" الفنانة ندى موسى وسيف زهران وعمر شرقي، ضيوفا على الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم " المذاع على قناة " أون".

 

«مين اللي صاحب آية؟».. قصة مسلسل تم تنفيذه بأبسط الإمكانيات

وقال سيف زهران، :" لا توجد ميزانية للمسلسل والمسلسل تم تصويره بـ 2 موبايل فقط  وبإمكانيات قليلة".

 

ومن جانبه قال عمر شرقي:" تم تصوير المسلسل بصفر ميزانية، وكنا نقوم باستخدام إضاءة في المشاهد الداخلي ".

 

وتابع عمر شرقي:" سيف زهران بيكتب حلو جدا، وأنا من قام بمونتاج حلقات المسلسل ".

 

من جانبها قالت الفنانة ندى موسى: "لما اتعرض عليا فكرة المشاركة في المسلسل وافقت على طول وعدد كبير من الفنانين قرروا المشاركة فيه".

منى الشاذلى معكم اخبار التوك شو مني مسلسل

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