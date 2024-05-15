«مين اللي صاحب آية؟».. قصة مسلسل تم تنفيذه بأبسط الإمكانيات

حلّ أبطال مسلسل "مين اللي مصاحب آية؟" الفنانة ندى موسى وسيف زهران وعمر شرقي، ضيوفًا على الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم" المذاع على قناة "أون".

وقال سيف زهران: "فكرة مسلسل مين اللي صاحب آية عجبتنا وقرّرنا نعملها ولم ننتظر أي منتج ونفذناها بأبسط الإمكانيات".

وأضاف سيف زهران: "كان نفسي أمثل أنا وعمر شرقي من زمان، واتجهت لكتابة المحتوى، والفنان أحمد حاتم دعمنا بشكل كبير وقرّر المشاركة معنا في المسلسل".

من جانبها قالت الفنانة ندى موسى: "لما اتعرض عليا فكرة المشاركة في المسلسل وافقت على طول وعدد كبير من الفنانين قرروا المشاركة فيه".