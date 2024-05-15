المتاحف وإدارة الفن.. ندوة ثقافية بمعهد الموسيقى العربية

إيمانا من الثقافة المصرية بأهمية دور المتاحف فى نشر الوعى المجتمعى تعقد دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد ضمن نشاطها الثقافى والفكرى وبالتعاون مع قطاع الفنون التشكيلية ندوة بعنوان المتاحف .. وإدارة الفن .. تاريخ وإبداع وحياة .

وتستضيف الكاتب والناقد الدكتور محمد بغدادى ، الفنانة التشكيلية الدكتورة سلوى حمدى رئيس الإدارة المركزية للمتاحف والمعارض بقطاع الفنون التشكيلية ، الصحفى والناقد التشكيلى الفنان محمد كمال المشرف على مشروع "بستان الإبداع" وذلك في السابعة مساء السبت 18 مايو على مسرح معهد الموسيقى العربية .

جدير بالذكر أن اليوم العالمى للمتاحف حدثاً عالمياً يقام يوم 18 من مايو كل عام بالتنسيق مع المجلس الدولى للمتاحف (ICOM) ، بدأ الاحتفال به عام 1977 بعد إقراره فى اجتماع المجلس الدولى للمتاحف بموسكو ، ويهدف الى زيادة الوعى العام بدور المتاحف الرائد في تنمية المجتمع كما يلقى الضوء على موضوع محدد يتغير كل عام ليعكس قضية ذات صلة تواجه المتاحف على المستوى الدولى الى جانب تشجيع الحوار بين المتخصصين فى المجال لخلق فرص تبادل ثقافى وتنمية التفاهم والتعاون والسلام بين الشعوب .