غدا.. إعلان نتائج مسابقة "الصوت الذھبي" بدار الأوبرا المصرية

ينظم قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش، غدا /الثلاثاء/، حفلا لإعلان نتيجة مسابقة النسخة السابعة من مسابقة "الصوت الذهبي" وذلك على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية.



وذكر قطاع صندوق التنمية الثقافية، في بيان اليوم، أن هذه المسابقة تهدف إلى اكتشاف المواهب الغنائية الشابة القادرة على الغناء العربي الأصيل من قصائد وأدوار وموشحات ومنولوجات وطقاطیق وأغان هادفة للحفاظ على التراث والھویة المصرية .



وقد تقدم للمسابقة 193 متسابقا منهم 112 شابا و81 فتاة من 16 محافظة، في تطور ملحوظ لعدد المتقدمين والمحافظات المشاركة، وتشكلت لجنة التحكيم من الدكتور محمد علاء فتحي رئیسا، وعضویة كل من الفنان الدكتور أحمد إبراھیم، الدكتور مدحت عبد السميع، الدكتور مصطفى محمد، والدكتورة سماح إسماعيل.



واختارت لجنة التحكیم المتسابقين من خلال ثلاث تصفيات عبر معاییر ومراحل تصاعدية في أصول الغناء العربي، بدأت بالأغنية والطقطوقة، فالمونولوج والموشح، القصیدة، بهدف صقل هذه المواهب وتقدیمھا إلى الساحة الغنائية المصرية والعربية.



كانت الدورة الأولى من المسابقة قد انطلقت عام 2015، ولاقت نجاحاً كبيرا، ولفتت انتباه الوسط الفني والمھتمین بمجال الغناء، وقدمت العديد من المواهب الغنائية الشابة التي تم منحهم دورة تدریبیة في بیت الغناء العربي على أیدي أساتذة متخصصين، كما شاركوا في العديد من الفاعليات والحفلات الخاصة بمراكز الإبداع التابعة للصندوق.

