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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

الخميس.. الأوبرا تنظم حفلا للعازفة منى واصف

منى واصف
منى واصف

تنظم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتورة لمياء زايد، حفلا بعنوان "جولة مع الهارب" للعازفة منى واصف، بمشاركة مجموعات الأوبرا للموسيقى الحجرة، في الثامنة والنصف مساء يوم الخميس المقبل على المسرح الصغير بالأوبرا. 

وذكرت الأوبرا - في بيان اليوم الاثنين، أن برنامج الحفل يتضمن تقديم باقة متنوعة من المؤلفات الكلاسيكية والعربية منها روائع سيد درويش (يمامة حلوة، زوروني كل سنة مرة، شد الحزام ) ، موشحات أندلسية لـ فوائد عبد المجيد ( يا غريب الدار ، عجبا لغزال ) ، موشح (مضناك جفاة مرقده) لـ محمد عبد الوهاب مع ارتجالات حرة للهارب ، ميدلي عبد الحليم حافظ ( أهواك ، أنا لك على طول ) ، سالمة يا سلامة لـ داليدا ، خدني بين إيديك لـ حميد الشاعري.


وأشارت الأوبرا إلى أن برنامج الحفل يتضمن أيضا صورا من شهرزاد لـ ريمسكى كورساكوف ، ليبر تانجو لـ استور بيازولا ، ماركو بولو لـ لورين ماكنيت ، رقصة الخريف لبرنارد اندريس بالإضافة إلى نغمة تركية لـ منى واصف"، كما يشارك فى الحفل ضحى الجرزاوي ،كريم واصف ،فيروز عمرو ،نورسين المصري ،نتاليا ناصف وألينور الشال.

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