كواليس القمة العربية المرتقبة في البحرين.. تفاصيل

قال الدكتور أيمن سمير خبير العلاقات الدولية، إن قمة الجامعة العربية غداً يمكن أن يطلق عليها قمة رفح وسيكون البيان الختامي لهذه القمه قوي للغايه وباجماع الاثنين وعشرين دوله عربيه.

وأضاف سمير، في مقابله حصريه لبرنامج مصر جديده الذي تقدمه الاعلاميه انجي انور على قناه اي تي سي الفضائية، أن القمه ستتبنى موقف موحد لانشاء مظله لحمايه الشعب الفلسطيني من المجازر الاسرائيليه وكذلك ستدعو الى مؤتمر سلام دولي لانهاء الحرب وفضلا عن انها ستدعو الى وقف لاطلاق النيران في جميع انحاء فلسطين المحتله وادخال المساعدات للشعب الفلسطيني في غزه.

واوضح ان القمه العربيه ستوصل رساله للشعب الفلسطيني بانه يقف بكل طوائفه واطيافه بجانب الشعب الفلسطيني ويدعمه بكل قوته ورساله لاسرائيل بانها في المنطقه مجرد كيان صهيوني محتل ورساله للمجتمع الدولي بان التعامل باكثر من وجه