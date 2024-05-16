عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كواليس القمة العربية المرتقبة في البحرين.. تفاصيل

القمة العربية
القمة العربية

قال الدكتور أيمن سمير خبير العلاقات الدولية، إن قمة الجامعة العربية غداً يمكن أن يطلق عليها قمة رفح وسيكون البيان الختامي لهذه القمه قوي للغايه وباجماع الاثنين وعشرين دوله عربيه.

وأضاف سمير، في مقابله حصريه لبرنامج مصر جديده الذي تقدمه الاعلاميه انجي انور على قناه اي تي سي الفضائية، أن القمه ستتبنى موقف موحد لانشاء مظله لحمايه الشعب الفلسطيني من المجازر الاسرائيليه وكذلك ستدعو الى مؤتمر سلام دولي لانهاء الحرب وفضلا عن انها ستدعو الى وقف لاطلاق النيران في جميع انحاء فلسطين المحتله وادخال المساعدات للشعب الفلسطيني في غزه.

واوضح ان القمه العربيه ستوصل رساله للشعب الفلسطيني بانه يقف بكل طوائفه واطيافه بجانب الشعب الفلسطيني ويدعمه بكل قوته ورساله لاسرائيل بانها في المنطقه مجرد كيان صهيوني محتل ورساله للمجتمع الدولي بان التعامل باكثر من وجه

إسرائيل إدخال المساعدات الشعب الفلسطيني الدكتور أيمن سمير المجازر الإسرائيلية برنامج مصر جديدة حماية الشعب الفلسطيني خبير العلاقات الدولية قمة الجامعة العربية فلسطين المحتلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ليس لنا إلا الدعاء.. جنرال إسرائيلي يحذر من إمكانية اندلاع مواجهة مع مصر

مبروك يا سمسم | العوضي يغازل ياسمين عبد العزيز بمنشور مثير

سعر الذهب اليوم في مصر .. عيار 21 مفاجأة

ارتفاع الذهب اليوم الخميس.. تعرف على الأسعار بعد الزيادة

شعبة الذهب توجه رسالة عاجلة للمواطنين.. وهذا سعر عيار 21 الآن

غليان في تل أبيب| وزير الدفاع الإسرائيلي ينقلب على نتنياهو

معنى كلمة "أوبة" و"هبوا" وجمع عار|أسئلة حيرت الطلاب في امتحانات الإعدادية اليوم

بشرى سارة للحجاج.. السعودية تبحث تعديل طقس المشاعر المقدسة

موضوعات متعلقة

صور وصول الرئيس السيسي إلى البحرين للمشاركة في القمة العربية

ترشيحاتنا

فلسطيني يشعل التيك توك بفيديو مع سائق مصري.. فما القصة؟

ياسمين عبد العزيز تثير الجدل بصورة: جوزي الجديد

تفاصيل جديدة في تحرش سائق didi بطالب ثانوي بأكتوبر

ادعولها بالرحمة.. حالة وفاة في عائلة شعبان عبد الرحيم

إسرائيل تشن غارات جوية على البقاع في العمق اللبناني | شاهد

10 ساعات تصوير| التريند الهندي يثير ضجة على السوشيال ميديا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بخصر منحوت.. زوجة ماجد المصرى تثير الجدل رفقته

ياسمين عز تستعرض أناقتها بالأحمر الناري| شاهد

تحولت لعلبة سردين.. شاهد ماذا حدث لسيارة تسلا بعد اصطدامها بخندق؟

طريقة عمل كريم كراميل.. المقادير والخطوات

فيديو

عالم مصريات ينفي وجود دلائل أثرية حول وجود الأنبياء على أرض مصر

وصل لـ 15 ألف جنيه.. مُصمّمة أزياء تثير الجدل بسبب سعر مايوه البحر|فيديوجراف

وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الذى تنفذه إحدى الجبهات الرئيسية بالقوات المسلحة

لازم أحبه.. أول تعليق من سلمى أبو ضيف بعد إعلان خطبتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الدراما والبرامج التلفزيونية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: دعوة للتأمل في الزهور

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: هروب ديكارت! في الطريق إلى معرفة جديدة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: فخ التورط الأوروبي في أوكرانيا

هند عصام

هند عصام تكتب: أكاذيب مفضوحة

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: تطورات التسويق عبر الزمن

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: "مستقبل مصر ".. الصحراء أصبحت جنة خضراء

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تحولات في صناعة الأفلام بعد جائحة كوفيد-19

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-