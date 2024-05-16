لبنان.. الطائرات الإسرائيلية تشن غارات جوية عنيفة على بلدة عيتا الشعب

أعلنت وكالة الأنباء اللبنانية، أن طائرات سلاح الجو الإسرائيلي شنت غارات جوية على بلدة عيتا الشعب جنوبي لبنان.

ولم يتم حتي الآن الكشف عن تفاصيل الضربة الجوية الإسرائيلية وإذا كانت استهدفت عناصر تابعة لـ حزب الله.

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن طائرات سلاح الجو الإسرائيلي قصفت مباني عسكرية تابعة لـ حزب الله في منطقتي عيتا الشعب وقرية كلا جنوب لبنان.

ووفقا لـ جيش الاحتلال الإسرائيلي، عبر حسابه على منصة إكس، فإنه تم خلال النهار رصد عدد من الصواريخ المضادة للدبابات في منطقة الأدمية في الجليل الغربي.