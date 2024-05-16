عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لبنان.. الطائرات الإسرائيلية تشن غارات جوية عنيفة على بلدة عيتا الشعب

الضربات الجوية الإسرائيلية
الضربات الجوية الإسرائيلية على لبنان

أعلنت وكالة الأنباء اللبنانية، أن طائرات سلاح الجو الإسرائيلي شنت غارات جوية على بلدة عيتا الشعب جنوبي لبنان.

ولم يتم حتي الآن الكشف عن تفاصيل الضربة الجوية الإسرائيلية وإذا كانت استهدفت عناصر تابعة لـ حزب الله.

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن طائرات سلاح الجو الإسرائيلي قصفت مباني عسكرية تابعة لـ حزب الله في منطقتي عيتا الشعب وقرية كلا جنوب لبنان.

ووفقا لـ جيش الاحتلال الإسرائيلي، عبر حسابه على منصة إكس، فإنه تم خلال النهار رصد عدد من الصواريخ المضادة للدبابات في منطقة الأدمية في الجليل الغربي.

جيش الاحتلال: إطلاق 60 صاروخا من لبنان باتجاه إسرائيل

حماس "لبنان" تتبنى الهجوم الصاروخي على الجليل الغربي

لبنان بلدة ⁧عيتا الشعب سلاح الجو الإسرائيلي حزب الل جيش الاحتلال الإسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

4 جنيهات رسميًا|مفاجأة سارة بشأن الدولار بعد وصول الدفعة الثانية من رأس الحكمة

موعد عيد الأضحى ووقفة عرفات فلكيًا في مصر.. أطول إجازة رسمية

شاومينج ينشر امتحان عربي الإعدادية بالقاهرة.. ويؤكد: جار الحل

ظهور نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني برقم الجلوس «بالألوان».. الآن

70 جنيهًا|تراجع غير مسبوق في أسعار البيض لأول مرة.. والدواجن مفاجأة

500 جنيه| الذهب يخالف التوقعات بحركة تصاعدية.. وعيار 21 مفاجأة

موعد دخول المساعدات.. القيادة المركزية الأمريكية تعلن تثبيت الرصيف البحري في غزة

حاجة مختلفة.. أول ظهور لـ بطلة إعلان دقوا الشماسي بعد زواجها

موضوعات متعلقة

حماس "لبنان" تتبنى الهجوم الصاروخي على الجليل الغربي

جيش الاحتلال: إطلاق 60 صاروخا من لبنان باتجاه إسرائيل

اغتيال قيادي في حزب الله خلال غارة إسرائيلية جنوب لبنان | فيديو

شهيدان في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة بمحيط مدينة صور جنوبي لبنان

الاحتلال يشن غارات جوية على مبانٍ تابعة لـ حزب الله جنوب لبنان

جيش الاحتلال: إطلاق 10 صواريخ من لبنان باتجاه منطقة مزارع شبعا

الاحتلال الإسرائيلي يقصف بلدات في جنوب لبنان بالمدفعية

ترشيحاتنا

سرايا القدس تعرض مشاهد من استهداف جرافة إسرائيلية في حي الزيتون بغزة

هروب المنفذ.. عملية طعن خطيرة في نابلس لمستوطن إسرائيلي

قرار جمهوري بتعيين المستشار محمد إبراهيم بالإشراف على أعمال الأمانة العامة للمجالس التخصصية

لقاطني الإسكان البديل.. التضامن تحدد أهداف مبادرة طفرة للتدريب المهني

لبنان.. الطائرات الإسرائيلية تشن غارات جوية عنيفة على بلدة عيتا الشعب

استعداداً للعيد.. الأزهر الشريف يوضح شروط الأضحية الصحيحة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب خيانة سابقة.. طرق لدعم حبيبك لو عنده مشاكل فى الثقة

نشرة المرأة والصحة| 5 نصائح ضرورية عند ارتداء الكعب العالي.. ناقد موضة يحرج روبي بسبب هذه الإطلالة| شاهد

بعد تحذير هيئة الدواء| اسم مسكن الصداع الشهير المغشوش.. كيف تكتشف الفارق؟

زوجة الحضري تخطف الأنظار بإطلالة ملفتة| شاهد

فيديو

إياد نصار: دينا الشربيني ممثلة جامدة وأنا بحبها

تامر كروان: أحداث مسلسل إلا الطلاق أثرت في الموسيقى التصويرية

حاجة مختلفة.. أول ظهور لـ بطلة إعلان دقوا الشماسي بعد زواجها

عالم مصريات ينفي وجود دلائل أثرية حول وجود الأنبياء على أرض مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الدراما والبرامج التلفزيونية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: دعوة للتأمل في الزهور

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: هروب ديكارت! في الطريق إلى معرفة جديدة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: فخ التورط الأوروبي في أوكرانيا

هند عصام

هند عصام تكتب: أكاذيب مفضوحة

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: تطورات التسويق عبر الزمن

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: "مستقبل مصر ".. الصحراء أصبحت جنة خضراء

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تحولات في صناعة الأفلام بعد جائحة كوفيد-19

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-