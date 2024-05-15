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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حماس "لبنان" تتبنى الهجوم الصاروخي على الجليل الغربي

صدى البلد

أعلن فرع حماس في لبنان مسؤوليته عن القصف الصاروخي الأخير الذي استهدف منطقة الجليل الغربي في إسرائيل. وبحسب ما ورد استهدف هذا الهجوم قاعدة عسكرية في المنطقة.

ووفقا لتايمز أوف إسرائيل، دوت صفارات الإنذار في بلدات روش هانيكرا وبيتزيت وشلومي، التي تم إخلاؤها بشكل كبير. ويشير هذا إلى وجود تهديد كبير لهذه المناطق، مما يستدعي بروتوكولات الطوارئ.

يمثل الهجوم تصعيدا كبيرا في الصراع الدائر، ويظهر قدرة حماس واستعدادها لشن هجمات عبر الحدود من لبنان إلى إسرائيل. ويسلط هذا التطور الضوء على التوترات الإقليمية الأوسع والتحديات الأمنية المعقدة التي تواجه إسرائيل.

إعلان حماس مسؤوليتها عن إطلاق الصواريخ يسلط الضوء على الدور النشط الذي تلعبه الحركة، والذي يمتد إلى ما هو أبعد من غزة إلى لبنان. ومن المرجح أن يؤدي هذا الحادث إلى زيادة توتر الوضع الأمني المضطرب بالفعل في المنطقة.

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