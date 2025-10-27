قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

في ذكرى وفاته.. من هو العلامة الشيخ محمد عياد الطنطاوي أحد ألمع أساتذة الأزهر؟

الشيخ محمد عياد الطنطاوي
الشيخ محمد عياد الطنطاوي
أحمد سعيد

تحل ذكرى وفاة العلامة الشيخ محمد عياد الطنطاوي، اليوم الإثنين 27 أكتوبر، أحد ألمع أساتذة اللغة العربية والعلوم الإسلامية، حيث أمضى 21 سنة من عمره في تعليم اللغة العربية والعلوم الإسلامية في روسيا بعد أن كلفه بذلك شيخ الأزهر حسن العطار. 

وفي ظل تلك المناسبة أحييت وزارة الأوقاف ذكرى وفاة الراحل بنشرها مسيرته وأبرز المحطات في حياته وإنجازاته العلمية، وفي السطور التالية نعرض لكم أهم التفاصيل.

أبرز إنجازات الشيخ محمد عياد الطنطاوي العلمية

ولد العلامة الراحل في محافظة الغربية عام ١٨١٠، وحفظ القرآن الكريم، ودرس الشروح، وعلوم الفقه والمنطق والبلاغة والبديع، وتأثر بشيخ الأزهر الأسبق الشيخ حسن العطار.

وقد تخرج العلامة الراحل في الأزهر الشريف ونال شهادة العالمية ثم كلفه شيخ الأزهر حسن العطار أن يسافر إلى روسيا في رحلة استمرت سبعين يومًا. 

وبعد أن وصل إلى مدينة سانت بطرسبرج العظيمة العريقة، أقام فيها ٢١ سنة، يعلم اللغة العربية والعلوم الإسلامية، وامتدت أواصر الصداقة والأخوة بينه وبين بقية العلماء والدارسين من جنسيات متعددة ومن أديان مختلفة. 

يعد الراحل أحد ألمع أساتذة اللغة العربية والعلوم الإسلامية؛ وألف كتابًا عن روسيا وشعبها الكريم، وعاداته، وأخلاقه، وملابسه، وأزيائه، والأكلات المفضلة عنده، وسمى هذا الكتاب «تحفة الأذكيا في أخبار بلاد روسيا». 

وفاة العلامة الشيخ محمد عياد الطنطاوي 

توفي العلامة الشيخ محمد عياد الطنطاوي الذي توفي في ٢٧ من أكتوبر ١٨٦١ ميلادية.

وقد رحل الشيخ في عُمر الحادية والخمسين، وتُوفي في شهر جمادى الثاني سنة ١٢٧٨ للهجرة، ليُدفن في مقبرة المسلمين بمدينة فولكوفو قرب سان بطرسبورغ، ويُكتب على شاهد قبره بالعربية: «هذا مَرقد الشيخ العالم محمد عيّاد الطنطاوي». 

يذكر أن الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، زار ضريح العالم الجليل؛ احتفاءً به، عقب مشاركته في فعاليات القمة الدينية العالمية الأولى في سانت بطرسبرج بعنوان: "دور القيم الروحية والأخلاقية في الأديان التقليدية وسبل تعزيز قيم الحوار بين الطوائف والأعراق في العالم المعاصر". 

وأكد وزير الأوقاف أن الراحل كان نموذجًا مصريًّا عبقريًّا ملهمًا، نجح بعلمه وعبقريته قبل قرابة قرنين من الزمان أن يحفر لمصر وللأزهر مكانة سامية بين العلماء والباحثين الروس، وتقلد أعلى الأوسمة من قيصر روسيا.

