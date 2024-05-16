محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال رصف شارعي الخياط وداير الناحية بمسير

تابع اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، جهود الوحدة المحلية لمدينة مسير، فى تنفيذ المرحلة الأولى لتطوير ورصف عدد من الطرق والشوارع الرئيسية والفرعية.

تضمنت شارع داير الناحية بطول 1000 متر، وعرض 7 أمتار، وشارع الخياط بطول 200 متر، وعرض 8 أمتار، بتكلفة 376 ألف جنيه، تحت إشراف محمد صلاح، رئيس الوحدة المحلية لمدينة مسير.

كلف محافظ كفرالشيخ، بسرعة نهو كافة الأعمال فى الوقت المحدد لها، ومراجعة البنية التحتية "مياه - صرف صحى - غاز"، وذلك ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى 2023-2024.



أكد محافظ كفر الشيخ، استمرار أعمال رفع كفاءة وتطوير مختلف الطرق بمراكز ومدن المحافظة، تحت إشراف مديرية الطرق بكفرالشيخ، والهيئة العامة للطرق والكبارى، فى إطار خطة التطوير الشاملة للطرق بالمحافظة بالتوازى مع تحسين الخدمات بكافة القطاعات الأخرى.