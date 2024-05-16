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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سرايا القدس تعرض مشاهد من استهداف جرافة إسرائيلية في حي الزيتون بغزة

سرايا القدس
سرايا القدس

عرضت سرايا القدس الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الخميس، مشاهد من استهداف جرافة إسرائيلية من نوع D9 في حي الزيتون جنوب غرب مدينة غزة.

https://t.me/sarayapsa/23741

وفي وقت سابق، قالت سرايا القدس إنها قصفت تموضعا لجنود الاحتلال الإسرائيلي وآلياته في محور نيتسريم بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

وأضافت عبر قناتها على تليجرام، أنها تمكنت من تفجير عبوة برق في آلية ميركافا في تمام الساعة 2م بمنطقة أبو زيتون في معسكر جباليا شمال قطاع غزة، كما تمكنت عناصرها من استهداف آلية ميركافاه بقذيفة تاندوم خلف بلوك 2 شرق معسكر جباليا.

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سرايا القدس حركة الجهاد الإسلامي فلسطين غزة حي الزيتون الاحتلال الاسرائيلي

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