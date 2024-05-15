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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سرايا القدس تعلن خوض اشتباكات ضارية مع جنود الاحتلال في جباليا |تفاصيل

سرايا القدس
سرايا القدس

أعلنت سرايا القدس الزراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الأربعاء، خوض اشتباكات ضارية مع جنود الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من أبو زيتون معسكر جباليا وأوقعناهم بين قتيل وجريح.

 

وقالت سرايا القدس عبر قناتها على تليجرام، إنها أوقعت إسرائيلية راجلة بين قتيل وجريح خلال اشتباكات ضارية خاضها مجاهدوا الحركة في محور التقدم بشارع السكة شرق معسكر جباليا.

وفي وقت سابق، أعلنت سرايا القدس قصف تموضع لجنود الاحتلال الإسرائيلي وآلياته في محور نيتسريم بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

 

وقالت سرايا القدس، إنها تمكنت من تفجير عبوة برق في آلية ميركافا في تمام الساعة 2م بمنطقة أبو زيتون في معسكر جباليا شمال قطاع غزة، كما تمكنت عناصرها من استهداف آلية ميركافاه بقذيفة تاندوم خلف بلوك ٢ شرق معسكر جباليا.

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