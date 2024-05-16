المؤتمر: مشروع مستقبل مصر يوفر ملايين فرص العمل للشباب

أشاد القبطان محمود جبر، نائب رئيس حزب المؤتمر وأمين القاهرة الكبرى، بافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي المرحلة الأولى من موسم الحصاد بمشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

وقال جبر، في تصريحات صحفية له، إن مشروع مستقبل مصر يستهدف تطوير المنظومة الزراعية، ودعم منظومة التحول الرقمي في قطاع الزراعة، وإنتاج التقاوي المعتمدة للمحاصيل الإستراتيجية، وإنتاج المحاصيل الموجهة للتصدير، وأنشطة الزراعة المحمية، والإنتاج الحيواني وغيرها.

وأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر، أن مشروع مستقبل مصر يستهدف تطوير المنظومة الزراعية، ودعم منظومة التحول الرقمي في قطاع الزراعة، وإنتاج التقاوي المعتمدة للمحاصيل الإستراتيجية، وإنتاج المحاصيل الموجهة للتصدير، وأنشطة الزراعة المحمية، والإنتاج الحيواني وغيرها.

وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر، أن قطاع الزراعة في مصر يشهد طفرة كبيرة بفضل جهود القيادة السياسية، ودعم الفلاح المصري، وذلك باعتباره عاملًا رئيسيًا في تحقيق الإنتاجية الزراعية التي تنشدها الدولة حاليًا.

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر، إلى أن مشروع تنمية مستدامة يخلق مجتمعات عمرانية جديدة، وفرص عمل لكل الشباب المصري على أرض الواقع حتى يكون شريكا في الإنتاج، بالإضافة إلى أنه يخلق مجمعات صناعية، إذ أن المشروع ستقوم عليه قطاعات غذائية.