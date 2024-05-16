وزير الزراعة يقرر إلغاء تكليف رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية

أعلنت وزارة الزراعة، أن السيد القصير، وزير الزراعة، قرر إلغاء تكليف اللواء طبيب بيطرى إيهاب صابر، من القيام بتسيير أعمال ومهام رئاسة مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ولكنه سيظل بمنصبه رئيسا لمجلس إدارة صندوق التأمين على الثروة الحيوانية.

كما قرر الوزير تكليف الدكتور ممتاز عبد الهادي عفيفي شاهين، رئيس بحوث متفرغ بمعهد بحوث الصحة الحيوانية بمركز البحوث الزراعية، بتسيير أعمال ومهام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية لحين شغلها.

جدير بالذكر أن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أصدر قرارا بتولى اللواء الدكتور إيهاب صابر يوسف، مساعد الوزير للطب البيطرى، أعمال رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بجانب عمله رئيسا لمجلس إدارة صندوق التأمين على الثروة الحيوانية، وذلك فى ديسمبر 2022.