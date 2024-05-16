برلمانية: مشاركة الرئيس السيسي بالقمة العربية تؤكد حرصه على توحيد المواقف

قالت النائبة حياة خطاب عضو مجلس الشيوخ، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بفاعليات القمة العربية بالعاصمة البحرينية المنامة بحضور قادة وزعماء العرب تأتي إنطلاقا من حرص الرئيس السيسي التنسيق مع الأشقاء العرب وكذلك ضرورة توحيد المواقف العربية.

واكدت خطاب خلال تصريحات لها اليوم الخميس، أن القمة ستناقش باستفاضة العدوان الاسرائيلي علي قطاع غزة والتطورات السياسية للقضية الفلسطينية وتفعيل مبادرة السلام العربية، موضحة أن ما يحدث للأشقاء الفلسطينين مجزرة وابادة جماعية لشعب أعزل، خاصة أن رصاص قوات الاحتلال لا يفرق بين الاطفال والنساء والرجال والشيوخ.

وأشارت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن مصر لم تترك بابًا إلا وطرقته من أجل وقف إطلاق النار على غزة، بل قدمت الكثير من الدعم منذ بداية الأزمة ومازالت تسعى لدعم جهود إحلال السلام والاستقرار بالمنطقة، موضحة إنه لا سبيل إلا حل الدولتين بما يحصن المنطقة من تهديد السلم والأمن بها.