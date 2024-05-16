سيدة كرداسة: تركت منزل زوجي فهددني إبن أخيه بصوري بدون هدوم| تحقيقات

واقعة مأساوية تعرضت لها سيدة كرداسة الثلاثينية، بعد أن هدّدها نجل شقيق زوجها بنشر صور خاصة بها التقطها بدون علمها أثناء تواجدها في شقة الزوجية، حال عدم دفعها مبلغ 50 ألف جنيه، وحصل موقع "صدى البلد" عن نص التحقيقات في الواقعة.

نص أقوال سيدة كرداسة في واقعة ابتزازها

قالت إيمان ع 30 سنة ربة منزل - سيدة كرداسة - خلال التحقيقات في القضية رقم 10041 لسنة 2021 جنايات مركز كرداسة، والمقيدة برقم 5667 لسنة 2022 كلى جنايات شمال الجيزة، التي باشرتها نيابة شمال الجيزة الكلية، إنها متزوجة من "محمد ي"، عم المتهم وكنت مقيمة معاه في منزل الزوجية في بيت عائلة في ناهيا التابعة لكرداسة.

وتابعت سيدة كرداسة، يوم 3 أغسطس 2021 حصلت مشكلة كبيرة بيني وبين جوزي وساعتها تركت البيت وروحت بيت أهلي، وفوجئت يوم 30 أغسطس برسالة واتس من رقم غريب يقول "إن عنده ليا صور وفيديوهات وأني لو مدفعتش مبلغ 50 ألف جنيه هينشر الصور والفيديوهات على الفيسبوك ويفضحني بيها وأنا ساعتها مصدقتش".

وأكملت سيدة كرداسة قائلة، بعدها لقيته بعتلي صور وفيديوهات متاخدة ليا جوه بيتي من غير هدوم ومتصورة من باب شقتي وأنا خفت وقلت له هبلغ الحكومة ومش هديك حاجة بس هو شتمني وكان قليل الأدب جدًا وأنا مكنتش عارفة أتصرف إزاي عملت له بلوك وفي نفس اليوم رحت مباحث الإنترنت عملت محضر وقالولي ارفعي الحظر واتكلمى معاه بهدوء عشان نعرف نوصل لصاحب الرقم.

وأضافت سيدة كرداسة، قالولي حاولي معاه بس متحاوليش تحسسيه أنك عملتي بلاغ أو أي حاجة عشان ميخافش وفعلاً عملت كدة، وأنا في مباحث الإنترنت لقيت يوسف ابن شقيق جوزي باعتلي رسائل على الواتساب وبيتصل بيا على التليفون وبيقولي الحقي في مصيبة في حد باعتلي صورك وبيساومني بيها على فلوس وساعتها بدأت أشك فيه عشان الصور والفيديوهات دي متاخدة من البيت عندي وكمان أنا مكنتش قلت الموضوع ده لحد خالص.

اتفاجئت إن يوسف عارف تفاصيل عنه قلت للمباحث على اسمه وادتهم رقم تليفونه ومشيت وقالولي تواصلي معاه وطمنيه كأنك هتجهزي المبلغ اللي هو عاوزه وفي نفس الوقت اللي كنت بحاول أساوم فيه اللي بيهددني، يوسف ابن شقيق زوجي بدأ يتصدّر في الموضوع وقال لي "أنا هحميكي متخافيش واتفق معايا إنه يبقى همزة الوصل بيني وبين اللي بيهددني وقاللي إنتي متعرفيش لما تقابليه أو تكلميه ممكن يعمل فيكي حاجة".

وأكملت سيدة كرداسة، لما فضلت أماطل الراجل ده قالي المبلغ بقى 100 ألف جنيه وإني لو مجبتش الفلوس قبل يوم 10 سبتمبر هيزود المبلغ وكل ده أنا كنت بحكي ليوسف وهو يقولي اتصرفي في أي مبلغ نسكته بيه دلوقتي ونشوف بعدها وساعتها الشك بدأ يزيد عندي وطاوعته وعملت كأني جهزت الفلوس وقلت ليوسف تعالى البيت عند عمي هديك الفلوس وتوديها وفعلاً جالي عشان ياخد الفلوس وساعتها واجهته وفي الأول أنكر قلت له أنا عاملة فيك محضر ولو مورتنيش أنت مخبي الحاجة فين أنا هطلع على النيابة.

يوسف طلع التليفون بتاعه من جيبه وقالي الصور والفيديوهات أهي واعترف إنه هو اللي عمل كدة وسجلت له على التليفون بتاعي وساعتها أهلي اتصلوا بأهله عشان ييجيوا يستلموا يوسف من عندنا ويعرفوا باللي عمله ولما وصلوا حكينا اللي حصل وورناهم الصور وأمه لما عرفت اغمى عليها وساعتها القعدة انفضت على موعد آخر للصلح وبعدين اكتشفنا أن يوسف عمل محضر سرقة تليفون اللي كان عليه الصور والفيديوهات ومن بعدها أهله بدأوا ينشروا في البلد أن أنا اللي كنت بصوّر نفسي الصور دي وأبعتها ليوسف.