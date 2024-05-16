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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

منطقش بكلمة في التحقيق.. إيداع المتهم بقتـ.ل زوجته بـ جنزير مستشفى العباسية

صدى البلد


قررت نيابة الهرم إيداع سائق قتل زوجته خنقا ب"سلسلة جنزير" مستشفى الامراض النفسية والعباسية بعد خلاف بينهما. 

وكشفت التحقيقات التزام المتهم الصمت طوال جلسة التحقيق معه ولم يدلي باية اقوال حول جريمته، وسجلت النيابة في محضر التحقيق عدم تحدث المتهم نهائيا كلما تمت مواجهته وظهر في حالة عدم اتزان لتقرر النيابة ايداعه تحت الملاحظة الطبية لمدة ٤٥ يوم بمستشفى العباسية للصحة النفسية للكشف على قواه العقلية. 

كان انتهى خلاف حاد بين سائق وزوجته بمنطقة كفر غطاطي بالهرم بجريمة بشعة بعدما خلع السائق سلسلة "جنزير" يرتديها واحاط بها رقبة زوجته وخنقها حتى الموت ثم اتصل هاتفيا بوالده يخبره بجريمته قائلا: "تعالى انا قتلت مراتي". 

 

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تلقت مديرية أمن الجيزة اخطارا من المستشفى بوصول سيدة جثة هامدة وتوجد اثار خنق حول رقبتها ، فتم ابلاغ الشرطة لوجود شبهة جنائية في الحادث، وفور اخطار اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة وجه بسرعة الانتقال لفحص ملابسات الواقعة. 

اشارت تحريات اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية الى قيام زوج المجني عليها "سائق" بقتلها خنقا بعد نشوب خلاف بينهما، وشرحت التحريات ان اسرة السائق تدعي انه مضطرب نفسيا وتفاقمت خلافاته مع زوجته في الفترة الأخيرة وفي يوم الواقعة حدث بينهما شجار قام على اثره بخنقها حيث خلع سلسلة جنزير سميكة ولفها حول رقبتها حتى جحظت عيناها ونزفت دماء من فمها وأنفها ولفظت انفاسها الأخيرة. 

اضافت التحريات ان الزوج عندما اكتشف وفاة زوجته التقط هاتفه واتصل هاتفيا بوالده ليخبره بجريمته، القت مباحث الهرم القبض على الزوج المتهم وتم اخطار النيابة العامة للتحقيق.

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