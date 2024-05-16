جوتيريش: ما يحدث في غزة أكبر صراع ألحق ضررا بالمدنيين في العقود الأخيرة

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الخميس، إن ما يحدث في غزة أكبر صراع ألحق ضررا بالمدنيين في العقود الأخيرة، مؤكداً ضرورة وضع حد للمأساة في غزة فورا.

وأوضح الأمين العام للأمم المتحدة أنه يحتاج إصلاحات جذرية في بعض مؤسسات الأمم المتحدة، مضيفاً أن التغلب على التحديات العالمية يتطلب تكاتف الجهود.

وأكد الأمين عام الأمم المتحدة، أن اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين على قوافل المساعدات خطيرة، و هناك نقص كبير في المساعدات الإنسانية داخل غزة.

وقال أمين عام الأمم المتحدة: “لا شيء يبرر العقاب الجماعي ضد الشعب الفلسطيني، وتصاعد التوترات مع اعتداءات المستوطنين على المساعدات المتجهة لقطاع غزة”.

وشدد الأمين العام للأمم المتحدة، على رفضه التام لهجوم على رفح من الجانب الفلسطيني وأنه غير مقبول بأي شكل من الأشكال، مؤكداً أن حرب غزة هي الأسوأ بالنسبة للمدنيين والصحفيين.

كما أكد ضرورة أمين عام الأمم المتحدة، وقف فوري للنار في السودان ومباشرة عملية سياسية ، مشيرا إلى أن حرب السودان تدمر البلد والشعب، والمساعدات الإنسانية غير كافية.