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الإشراف العام
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رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضمن بروتوكول التضامن والأوقاف..

استلام 8 أطنان سكر وأرز لتوزيعها على الأولى بالرعاية ببني سويف

صدى البلد

كلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،السكرتير العام المساعد اللواء سامي علام،بالإشراف على استلام 8أطنان (4 طن سكر +4 طن أرز)،ضمن الدفعة الثانية في إطار تفعيل البروتوكول الموقع بين وزارتي التضامن والأوقاف، وبالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، لتوزيعها على الفئات والأسر الأولى بالرعاية.

وتابع السكرتير العام المساعد أعمال استلام  وتخزين عبوات وكميات السكر والأرز، تمهيداً  لأعمال التوزيع على الفئات المستحقة من الأولى بالرعاية بالمناطق الأكثر احتياجا ، وتحت إشراف وبالتعاون بين التضامن والأوقاف،طبقاً لقواعد البيانات المسجلة بالوزارة  للحالات المستحقة،والتي تستهدف آلاف المستفيدين بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

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من جهته أشار السكرتير العام المساعد إلى تكليف المحافظ بإشرافه على اللجنة المركزية التي تضم الأوقاف والتموين وتندرج تحتها لجان فرعية  بالوحدات المحلية، والتي تتولى الإشراف على أعمال  التوزيع  وفق الكشوف المعُدة والمعتمدة  والتي يتم تحديثها بصفة دورية بالتنسيق بين تلك الجهات

من جانبه أضاف وكيل الأوقاف ، أنه تم اليوم" استلام 8 أطنان من السكر والأزر ، ضمن الدفعة الثانية ، والتي سبقها تسلم 6 أطنان في الدفعة الأولى " مارس الماضي "

رافق السكرتير العام المساعد خلال الزيارة : الدكتور عبد الرحمن نصر وكيل وزارة الأوقاف، الدكتورة إنجي حسن وكيل وزارة التضامن،الأستاذة  ريهام سيد إدارة الضمان والإغاثة بمديرة التضامن ، ومسوؤلو فرع الشركة المصرية لتجارة الجملة ببني سويف

 

أسر الأولى بالرعاية الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الشركة المصرية لتجارة الجملة السكرتير العام المساعد الوحدات المحلية بمحافظة بني سويف المصرية لتجارة الجملة زارة التموين والتجارة الداخلية لشركة المصرية لتجارة الجملة لأسر الأولى بالرعاية وزارة التموين والتجارة الداخلية وزارة التموين والتجارة

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