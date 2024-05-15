محافظ بني سويف يقرر حجز قاعة فرح مجانا لشاب من ذوي الهمم

استجاب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف لمطلب أحد المواطنين من أبناء المحافظة من ذوى الهمم (إعاقة بصرية) الذي يلتمس فيه موافقة المحافظ على حجز قاعة مناسبات نادي الإدارة المحلية" التابع لديوان عام المحافظة" لإقامة حفل زفافه المقرر في الــ 25 من يونيو المقبل.

وقرر المحافظ إتاحة القاعة "مجاناً " مشاركة ومساهمة من المحافظة في إتمام زفافه، موجهاً المختصين باتخاذ اللازم في هذا الشأن، ومقدماً التهنئة للشاب بهذه المناسبة السعيدة ومتمنياً له التوفيق فيما هو قادم من حياته.

كما وعد المحافظ بأنه سوف يحضر حفل الزفاف "مالم يكن هناك ارتباط تنفيذي " في هذا التوقيت، ومؤكداً له أن مكتبه مفتوح له فى أي وقت.

جاء ذلك خلال لقاء المواطنين الذى اعتاد المحافظ عقده، لبحث المشكلات والشكاوى التي تتطلب تدخل المحافظ ،للتوجيه بسرعة الحلول فى حضور المختصين من التنفيذيين ،بجانب حضور الأستاذة مها حميدة مدير خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة