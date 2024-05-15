عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف يقرر حجز قاعة فرح مجانا لشاب من ذوي الهمم

صدى البلد

استجاب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف لمطلب أحد المواطنين من أبناء المحافظة من ذوى الهمم (إعاقة بصرية) الذي يلتمس فيه موافقة المحافظ على حجز قاعة مناسبات نادي الإدارة المحلية" التابع لديوان عام المحافظة" لإقامة حفل زفافه المقرر في الــ  25 من يونيو المقبل. 

وقرر المحافظ إتاحة القاعة "مجاناً " مشاركة ومساهمة من المحافظة في إتمام زفافه، موجهاً المختصين باتخاذ اللازم في هذا الشأن، ومقدماً التهنئة للشاب بهذه المناسبة السعيدة ومتمنياً له التوفيق فيما هو قادم من حياته.

محافظ بني سويف يشهد احتفالية مؤسسة اتصالات ضمن مبادرة "سماعة لكل ساعة"

محافظ بني سويف ووزيرة الهجرة يتفقدان أنشطة وقاعات المركز المصري الألماني للوظائف

 

كما وعد المحافظ بأنه سوف يحضر حفل الزفاف "مالم يكن هناك ارتباط تنفيذي " في هذا التوقيت، ومؤكداً له أن مكتبه مفتوح له فى أي وقت.

جاء ذلك خلال لقاء المواطنين الذى اعتاد المحافظ عقده، لبحث المشكلات والشكاوى التي تتطلب تدخل المحافظ ،للتوجيه بسرعة الحلول فى حضور المختصين من التنفيذيين ،بجانب حضور الأستاذة مها حميدة مدير خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة

 

الدكتور محمد هاني الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف المواطن وزيرة الهجرة ووزيرة الهجرة ي سويف مواطنين محمد هاني غنيم محافظ بني سويف محافظ بني سوي محافظ بني سويف لوظائف لقاء المواطنين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مبروك يا سمسم | العوضي يغازل ياسمين عبد العزيز بمنشور مثير

وفاة هشام عرفات وزير النقل السابق بعد صراع مع المرض

سعر الذهب اليوم في مصر .. عيار 21 مفاجأة

معنى كلمة "أوبة" و"هبوا" وجمع عار|أسئلة حيرت الطلاب في امتحانات الإعدادية اليوم

هدية من الدولة قبل العيد.. بشائر تنتظر المواطنين الشهر المقبل| المرتبات أبرزها

رضوى الشربيني تفضح سائق أوبر أثناء اعتدائه على فتاة التجمع

منها إعفاء نائب وزير الحرس الوطني.. العاهل السعودي يصدر أوامر ملكية عاجلة

من تحت التيشيرت| جريمة أخلاقية لـ سائق DIDI ضد نجل منتج فني بأكتوبر

موضوعات متعلقة

وزيرة الهجرة ومحافظ بني سويف يشهدان ندوة للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية

ترشيحاتنا

كارثة اقتصادية.. أمريكا ترفع أسعار الرسوم الجمركية على هذه السيارات بنسبة 100%

جانتس: وزير الدفاع الإسرائيلي تحدث بالحقيقة بشأن التخطيط لغزة ما بعد الحرب

دوري أبطال أفريقيا| بعثة الأهلي تغادر القاهرة لمواجهة الترجي التونسي

الرئيس السيسي يفوز بجائزة «بطل السلام» في الاحتفالية العالمية بالبرتغال | شاهد

نهائي الأبطال| بعثة الأهلي تصل مطار القاهرة للمغادرة لتونس لمواجهة الترجي

أبو مازن: اجتياح قوات الاحتلال رفح الفلسطينية يتسبب بكارثة يدفع ثمنها الأبرياء


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يسرا في إطلالة مثيرة للجدل بالسوشيال ميديا

الرجل الحديدي يواجه صاحب اللكمات المدمرة.. ماسبب التخوف من وفاة مايك تايسون على الحلبة؟

بالمايوه .. لينا طهطاوي والبلوجر محمد فرج في شهر العسل |شاهد

أيهما الأفضل البطيخة الأنثى أم الذكر؟.. تعرف على الفرق

فيديو

وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الذى تنفذه إحدى الجبهات الرئيسية بالقوات المسلحة

لازم أحبه.. أول تعليق من سلمى أبو ضيف بعد إعلان خطوبتها

عادل إمام والساحرة المستديرة.. رحلة من الإبداع وعلاقة وطيدة بنجوم كرة القدم

ملفوفة في بطانية.. سيناريو حبيبة الشماع يتكرر مع فتاة بالتجمع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الدراما والبرامج التلفزيونية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: دعوة للتأمل في الزهور

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: هروب ديكارت! في الطريق إلى معرفة جديدة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: فخ التورط الأوروبي في أوكرانيا

هند عصام

هند عصام تكتب: أكاذيب مفضوحة

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: تطورات التسويق عبر الزمن

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: "مستقبل مصر ".. الصحراء أصبحت جنة خضراء

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تحولات في صناعة الأفلام بعد جائحة كوفيد-19

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-