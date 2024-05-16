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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

سفير كوريا الجنوبية: نتجه لشراكة اقتصادية إستراتيجية مع مصر لتعزيز التجارة الثنائية

سفير كوريا الجنوبية
سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة كيم يونج هيون

قال سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة كيم يونج هيون إنه يتم حاليًا إجراء دراسة جدوى لاتفاقية الشراكة الاقتصادية بين كوريا ومصر، حيث ستوفر الاتفاقية إطارًا مؤسسيًا مهمًا لتعزيز التجارة الثنائية مع جلب المزيد من استثمارات الشركات الكورية لمصر.


جاء ذلك خلال كلمة سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة بمؤتمر شراكة الأعمال الصناعية بين كوريا ومصر لعام 2024، والذي نظمته السفارة الكورية بالتعاون مع الوكالة الكورية لترويج التجارة والاستثمار.


وأضاف السفير أن التعاون بين كوريا ومصر بقطاع التصنيع مفيد للجانبين؛ لأن كوريا تتمتع بقدرة تنافسية عالمية في التصنيع، كما أن مصر تنفذ استراتيجيتها الصناعية بطموح لتصبح مركزًا للتصنيع في المنطقة . 


وأوضح أن السفارة الكورية، بالشراكة مع الوكالة الكورية لترويج التجارة والاستثمار، ستواصل تنظيم فعاليات تجارية مثل ما حدث اليوم وتسهيل الوفود التجارية بين شركات البلدين لتوسيع التعاون الاقتصادي.


وأشار إلى أن كوريا ستستضيف القمة الكورية الإفريقية الافتتاحية خلال يومي 4 و5 يونيو بكوريا، مما يسلط الضوء على دور مصر كمشارك رئيسي كدولة رائدة في إفريقيا.


وذكر أن القمة ستشكل علامة فارقة لمسار كوريا وإفريقيا لتشكيل مستقبل من الرخاء المشترك المستدام كشركاء حقيقيين وتمثل فرصة لتوسيع التعاون لا سيما في القطاع الاقتصادي.


ويهدف مؤتمر شراكة الأعمال الصناعية بين كوريا ومصر لتعزيز ودعم التعاون في قطاع التصنيع بين كوريا ومصر، حيث تتضمن عروضًا تقديمية حول بيئة الاستثمار الصناعي في مصر وحوافزها. 


كما شاركت 25 شركة كورية متخصصة في الإلكترونيات وعربات السكك الحديدية والآلات والمعدات الكهربائية والأجهزة الطبية في المؤتمر سواء بالحضور أو عبر الإنترنت لاستكشاف فرص التعاون مع مصر في قطاع التصنيع.

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