تعليم القليوبية: 440 لجنة جاهزة لاستقبال طلاب امتحانات الإعدادية

أكدت سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، على انطلاق ماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني، عن العام الدراسي الحالي 2023/2024 ، حيث تابعت الانتهاء من جميع كافة التجهيزات بجميع لجان مدارس القليوبية.

وأوضحت سماح إبراهيم أن يوم السبت القادم ٥/١٨ هو أول أيام امتحانات الشهادة الإعدادية بجميع مدارس المحافظة.

ويؤدي طلاب الإعدادية العامة ١١١٧٥٠ في ٤٤٠ لجنة إعدادية عامة، ولجان الإعدادية المهنية ٩ لجان ويؤدى بها 1672طالب وطالبة، وكما يوجد لجنة واحدة للمكفوفين والطلاب ٧ طلاب و4 لجان للصم وضعاف السمع والطلاب ٥٠ طالبًا وطالبة.