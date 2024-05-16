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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعليم القليوبية: 440 لجنة جاهزة لاستقبال طلاب امتحانات الإعدادية

جانب من الامتحانات
جانب من الامتحانات

أكدت سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، على انطلاق ماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني، عن العام الدراسي الحالي 2023/2024 ، حيث تابعت الانتهاء من جميع كافة التجهيزات بجميع لجان مدارس القليوبية.
وأوضحت سماح إبراهيم أن يوم السبت القادم ٥/١٨ هو أول أيام امتحانات الشهادة الإعدادية بجميع مدارس المحافظة.
ويؤدي طلاب الإعدادية العامة ١١١٧٥٠ في ٤٤٠ لجنة إعدادية عامة، ولجان الإعدادية المهنية ٩ لجان ويؤدى بها 1672طالب وطالبة، وكما يوجد لجنة واحدة للمكفوفين والطلاب ٧ طلاب و4 لجان للصم وضعاف السمع والطلاب ٥٠ طالبًا وطالبة.

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