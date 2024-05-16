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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

على هامش القمة العربية.. ولي العهد السعودي يلتقي الرئيس السوري

صدى البلد

ألتقى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ، اليوم الخميس، الرئيس السوري على هامش "قمة العربية الـ 33 لمقامة في العاصمة البحرين المنامة.

وأستعرض كل من الجانبان سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، وبحثوا العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والتطورات.

كما التقى  ولي العهد السعودي ملك الأردن عبدالله الثاني، على هامش اجتماع الدورة العادية الثالثة والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة المنعقد في مملكة البحرين.

كما التقى ولي العهد السعودي، رئيس الوزراء الكويتي، الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح.

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