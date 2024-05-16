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رئيس التحرير
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برلمان

نائب رئيس حزب المؤتمر: مصر المحرك الرئيسي للجهود العربية والإقليمية المتعلقة بالقضية الفلسطينية

اللواء دكتور رضا
اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر

قال اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية إن مشاركة الرئيس السيسي في الدورة الثالثة والثلاثين، لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، والتي تعقد بمدينة المنامة بمملكة البحرين، تعكس التزام مصر بالتعاون الإقليمي للتصدي لكافة التحديات الأمنية والسياسية التي يمر بها العالم العربي مما يعكس دور مصر كوسيط لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة ، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي أكد على أهمية توقيت هذه القمة لأنها تأتي في ظروف استثنائية في ظل الممارسات اللاإنسانية من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي والتي تعود بنا إلى العصور الوسطى مطالبا المجتمع الدولى بموقف جاد لوقف هذه الاعتداءات الوحشية علي الأشقاء الفلسطينيين.

وشدد نائب رئيس حزب المؤتمر على أن كلمة الرئيس السيسي خلال القمة عبرت عن صوت معاناة المواطن الفلسطيني من ويلات الحرب، وعكست طبيعة تعاطي السياسة المصرية مع المواقف الخارجية إقليميا ودوليا ووضعت أسس واضحة لوقف نزيف الدم الفلسطيني واستقرار الوضع بالمنطقة العربية بأكملها وكشفت عن الموقف المصري الداعم لكافة الجهود العربية من أجل دفع مسيرة التنمية والتقدم للأمام والتأكيد علي موقف مصر الثابت برفض تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر: الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يدخر جهدا في كافة لقاءاته لحشد الرأي العام الدولي والإقليمي نحو رفض التهجير وتمكين أهالي قطاع غزة من العودة إلى ديارهم ، مشددا على أن موقف مصر الرافض جملة وتفصيلا الوضع الحالي والكارثة الانسانية في غزة واضح وصريح والتخاذل عن وقف هذه الحرب ينذر بتوسع المواجهات العسكرية فى المنطقة وستكون عواقبها وخيمه علي العالم أجمع وليس منطقة الشرق الأوسط فقط.

وأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر: مصر المحرك الرئيسي للجهود العربية والإقليمية المتعلقة بالقضية الفلسطينية و تحمل على عاتقها حقوق الأشقاء الفلسطينيين المشروعة في كافة مشاركاتها بالمحافل الدولية والمنابر العالمية وستظل متمسكة بدورها حتى إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وضرورة وصول المساعدات الإنسانية والاغاثية للمتضررين من ويلات هذه الحرب الشعواء ضد أبناء الشعب الفلسطيني وانتزاع موقف دولي واضح برفض تصفية القضية الفلسطينية.

الرئيس السيسي المنامة البحرين اللواء دكتور رضا فرحات قوات الاحتلال الإسرائيلي

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