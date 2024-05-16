غير العصبية .. 8 سلوكيات وأعراض تسبب صداع التوتر

يحدث صداع التوتر عندما تصبح عضلات الرقبة وفروة الرأس متوترة أو تنقبض ويمكن أن تكون تقلصات العضلات استجابة للتوتر أو الاكتئاب أو إصابة الرأس أو القلق.

يحدث صداع التوتر في أي عمر ولكنه أكثر شيوعًا عند البالغين والمراهقين الأكبر سنًا، وهو أكثر شيوعًا قليلًا عند النساء ويميل إلى الانتشار في العائلات.

ووفقا لما جاء فى موقع “ mountsinai”أي نشاط يؤدي إلى تثبيت الرأس في وضع واحد لفترة طويلة دون تحريك يمكن أن يسبب الصداع و قد تشمل الأنشطة الكتابية أو أي عمل آخر على الكمبيوتر، والعمل الجيد باليدين، واستخدام المجهر.

كما أن النوم في غرفة باردة أو النوم مع الرقبة في وضع غير طبيعي قد يؤدي أيضًا إلى حدوث صداع التوتر.

تشمل المحفزات الأخرى التى تسبب صداع التوتر ما يلي:

الإجهاد الجسدي أو العاطفي

استخدام الكحول

الكافيين الكثير أو اعراض الانسحاب

نزلات البرد أو الأنفلونزا أو التهاب الجيوب الأنفية

مشاكل في الأسنان مثل انقباض الفك أو طحن الأسنان

إجهاد العين يسبب صداع التوتر.

الإفراط في التدخين

التعب أو الإجهاد الزائد